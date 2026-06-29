Dok većina ljudi posle šezdesete razmišlja šta da posadi u bašti ili kakvi su popusti u supermarketima, Amerikanka Sindi Šihan (64) iz Čikaga odlučila je upravo u tim godinama da napravi radikalnu životnu promenu. Posle 30 godina braka razvela se, dala otkaz, prodala skoro svu svoju imovinu i odlučila da ode i započne novi život 8000 kilometara dalje - u italijanskom gradu, u Palermu. Svoje četvoro odrasle dece ostavila je kod kuće i sama krenula u avanturu.



Na promenu ju je navelo saznanje da samo preživljava. „Bila sam umorna, razočarana i frustrirana. Više nisam volela muža. Bio je sjajan partner, ali nismo bili tim“, objašnjava. Konačno su je probudile i prerane smrti nekoliko prijatelja. „Moja sopstvena smrtnost postala je kristalno jasna i shvatila sam da možda nemam još mnogo dana za uživanje“, kaže otvoreno Sindi.



Najpre je odlučila da „testira teren“ i svoju sposobnost da živi van doma, pa je krenula na tromesečno putovanje kroz šest zemalja. Nakon povratka shvatila je da je kancelarijski život više ne privlači. Sa rancem na leđima obišla je još četrnaest država, dok je nije osvojio baš Palermo. „Tempo života, vino, hrana i energija - sve sam to volela“, kaže Sindi.



Danas za iznajmljeni stan u Italiji plaća oko 1000 evra mesečno, uči italijanski, pije espreso i uživa u životu bez budilnika. Ipak, nedostaje joj porodica. „Zaista uživam u vremenu koje provodim sama, ali mi mnogo nedostaju deca i unuci. Morala sam da prestanem da živim mali život i počnem da živim veliki život koji zaslužujem“, kaže.



Redovno se vraća u SAD i deci za Božić poklanja avionske karte. „Prvi korak je najteži, posle toga univerzum preuzima kontrolu. Ovo je moj jedini dragoceni život i živim ga što intenzivnije mogu“, zaključuje Sindi, piše Profimedia.