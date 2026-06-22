Stručnjaci ističu da je ključno birati vrste koje prirodno podnose visoke temperature i direktno sunce, posebno kada se sade u saksijama i žardinjerama, gde se zemlja mnogo brže suši nego u bašti.

Među biljkama koje se često koriste za popunjavanje i dekoraciju žardinjera nalazi se koleus, poznat po svom dekorativnom lišću. Iako se ranije smatrao biljkom za polusenku, moderne sorte dobro podnose i više sunca, pa unose bogatstvo boja i zanimljive teksture u cvetne aranžmane.

Petunije i muškatle važe za jedne od najpouzdanijih cvetnica za sunčane položaje. Cvetaju obilno tokom cele sezone, ali zahtevaju redovno zalivanje i povremenu prihranu, naročito tokom letnjih vrućina, kako bi zadržale bujan izgled.

Ukrasne trave i begonije takođe imaju svoje mesto u sunčanim žardinjerama, ali uz određene razlike u otpornosti. Dok ukrasne trave odlično podnose vrućinu i sušu, begonije, posebno hibridne sorte poput „Dragon Wing“, traže češće zalivanje i više nege kako bi ostale raskošne i zdrave.

Kao odličan dodatak raznovrsnim aranžmanima izdvajaju se biljke poput gomfrene, poznate i kao kuglasti štir. Ova biljka donosi visinu, zanimljivu teksturu i odličnu otpornost na sušu.

Posebno je cenjena zbog dugog perioda cvetanja i činjenice da privlači pčele i druge oprašivače, pa je istovremeno praktičan i dekorativan izbor za sunčane balkone i terase.