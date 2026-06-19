Princ Hari se navodno vraća u Veliku Britaniju, a sa sobom nakon četiri godine dovodi i suprugu Megan Markl i decu, princa Arčija (7) i princezu Lilibet (5).

Kako navodi Page Six, porodica bi idućeg meseca trebala iz SAD-a doći u Britaniju na nedelju dana, a u tom periodu bi se trebali susresti i s Harijevim ocem, kraljem Čarlsom.

No, mnogi se pitaju hoće li se kraljevska porodica susresti s Megan Markl?

Iako nisu u dobrim odnosima, stručnjaci za britansku kraljevsku porodicu poručili su kako je Čarls "veliki diplomata" te da sigurno neće ignorisati svoju snaju. Međutim, celi susret će se odviti daleko od očiju javnosti.

Izvori ističu i kako Čarls jedva čeka druženje sa svojim unucima. Princezu Lillibet je video tek jednom u životu.

- Siguran sam da ih jedva čeka videti - rekao je Hugo Vikers, kraljevski biograf i porodični prijatelj.

- Kralj je uvek držao vrata otvorena, a on i Hari su se sreli prošlog septembra. Dobra je ideja da se on i Hari pomire, za obe strane. Kralj je bio jasan, svoje poslednje godine ne želi provesti tužan, a Hari je proživeo dovoljno trauma da, kada bi Čarls preminuo a da se nisu pomirili, imao bi samo još više problema - dodao je Vikers.

Prošle godine Hari je bio u Britaniji kako bi zatražio da mu se vrate povlastice policijske zaštite kada je u zemlji. One su mu ukinute kada se odrekao svojih dužnosti i otišao u SAD sa suprugom i porodicom, a bez obzira na žalbu, sud ih je odbio vratiti. Page Six navodi kako je Hari verovatno angažovao dodatno privatno obezbeđenje kako bi njegov boravak u domovini prošao bez problema.

Dok se borio za policijsko obezbeđenje na sudu, princ je prošle godine rekao javno kako bi voleo da se pomiri sa porodicom.

"Ne znam koliko moj otac još ima vremena, ne želi pričati sa mnom zbog ove stvari sa obezbeđenjem. Bilo bi lepo da se pomirimo", poručio je tada.

Jedan od razloga i zašto je došlo do raskola između oca i mlađeg sina bile su izjave Megan Markl. Ona je javno govorila da, dok je živela u palati, trpela rasizam i maltretiranje, te da je zbog toga imala suicidalne misli. Vikers navodi kako je kralj spreman sve to staviti po strani kako bi popravio odnose.

- Bilo bi samo još gore da kralj odbije susret sa Megan - objasnio je.

Poslednji put kada je cela porodica bila na okupu je bilo 2022. godine, na proslavi Platinastog jubileja kraljice Elizabete II, svega dva meseca pre nego što je preminula.

Hari i Megan su doveli i Lillibet, koja je tad bila tek beba, a koja je dobila ime po svojoj prabaki čiji je to bio nadimak u detinjstvu.

Video: