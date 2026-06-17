Ovan

Četvrtak vam donosi snažnu potrebu da preuzmete inicijativu i završite sve što ste započeli. Energija je pojačana, pa lako možete ući u ubrzan tempo, ali pazite da ne reagujete impulsivno. Strpljenje i fokus danas su vaši najveći saveznici i donose osećaj kontrole nad situacijom.

Bik

Prijaće vam stabilnost i poznato okruženje, ali okolnosti bi mogle da zahtevaju više prilagođavanja nego što biste želeli. Nemojte se opirati promenama jer vam upravo one mogu doneti novu sigurnost i drugačiji pogled na važne stvari. Posvetite više pažnje svom unutrašnjem miru.

Blizanci

Komunikacija je danas u prvom planu. Očekuje vas mnogo razgovora, poruka i novih informacija. Neko vam može dati koristan savet ili ideju koja će vas inspirisati. Trudite se da energiju ne rasipate na nebitne ljude i situacije.

Rak

Emocije su pojačane i bićete osetljiviji na ponašanje ljudi oko sebe. Nemojte reagovati na prvu loptu. Dajte sebi vremena da razumete šta zaista osećate. Mir i ravnotežu pronaći ćete kroz iskren razgovor i udaljavanje od nepotrebnog stresa.

Lav

Danas imate priliku da zablistate zahvaljujući svom radu, energiji i harizmi. Ljudi primećuju vaše samopouzdanje, pa nije isključeno da dobijete podršku ili priznanje koje priželjkujete. Četvrtak vam donosi motivaciju i osećaj lične snage.

Devica

Usmereni ste na obaveze, detalje i organizaciju, zbog čega možete biti veoma produktivni. Ipak, nemojte biti prestrogi prema sebi ako nešto ne ide savršeno. Najvažnije je da pronađete ravnotežu između posla i odmora.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguća je potreba za kompromisom ili važnim razgovorom. Jasno izrazite svoje potrebe, ali budite spremni i da saslušate drugu stranu. Tako ćete najlakše doći do harmonije koju priželjkujete.

Škorpija

Intuicija vam je izuzetno naglašena i lako ćete prepoznati šta se krije iza nečijih reči ili postupaka. Dan je povoljan za donošenje važnih odluka, ali i za oslobađanje od emotivnog tereta koji vas već neko vreme opterećuje.

Strelac

U vama raste želja za promenama, novim iskustvima i širenjem vidika. Razmišljaćete o putovanjima, učenju ili planovima za budućnost. Četvrtak donosi inspiraciju, optimizam i potrebu za pokretom.

Jarac

Fokusirani ste na ciljeve, odgovornosti i dugoročne planove. Ako ostanete organizovani i strpljivi, možete postići više nego što očekujete. Kratak predah ili promena ritma pomoći će vam da sačuvate energiju.

Vodolija

Nove ideje dolaze spontano i mogu vam otvoriti zanimljive mogućnosti. Razgovor sa jednom osobom mogao bi potpuno da promeni vaš pogled na određenu situaciju. Dan je odličan za kreativnost, planiranje i razmišljanje o budućnosti.

Ribe

Pojačana osećajnost i intuicija čine vas prijemčivijim za energiju ljudi oko sebe. Potrebno vam je više mira, tišine i vremena za sebe kako biste sačuvali unutrašnji balans i emotivnu stabilnost.