Orašasti plodovi su praktičan, hranljiv i svestran izbor za brzi međuobrok ili kao zdrav dodatak jelima. No, u moru različitih opcija, postavlja se pitanje koji je orašasti plod najbolji izbor. Dijetetičari s kojim je razgovarao portal Health.com složni su oko toga da su bademi najzdraviji orašasti plod koji možete jesti.

"Kada se u obzir uzmu hranljivost, prilagodljivost i mogućnosti primene, to bi morali biti bademi", izjavila je registrovana dijetetičarka Džanel Bober. S njom se slaže i koleginica Mara Barous: "Bademi su moj omiljeni orašasti plod zbog brojnih zdravstvenih prednosti koje nude."

Zašto je badem najbolji izbor?

Dijetetičari ističu bademe zbog njihovog impresivnog nutritivnog profila, potencijalnih zdravstvenih dobrobiti i izuzetne svestranosti u kuhinji.

"Bademi su odličan izvor biljnih proteina, s otprilike 6 grama po porciji od 28 grama, što je više od mnogih drugih orašastih plodova, uključujući indijske oraščiće i orahe", pojasnila je Barous.

Bademi takođe pogoduju zdravlju probavnog sistema. "Dobar su izvor vlakana, koja pomažu varenju i podstiču redovnost", rekla je Barous. Istraživanja pokazuju da konzumacija badema može podstaknuti rast korisnih crevnih bakterija koje podržavaju zdravlje probave.

Osim toga, bademi se ističu visokim udelom nezasićenih masti zdravih za srce i vitaminom E, nutrijentom koji štiti ćelije od oksidativnog stresa. Studije upućuju na to da osobe koje jedu više hrane bogate zdravim mastima i vitaminom E, poput badema, imaju manji rizik od razvoja srčanih bolesti. Bademi su i dobar izvor magnezijuma, minerala neophodnog za zdrav krvni pritisak i regulaciju šećera u krvi.

"Taj trojac nutrijenata - masti, vlakna i proteini - pomaže u održavanju osećaja sitosti", izjavila je za Health sportska dijetetičarka Roksana Ehsani. Uz zdravstvene prednosti, bademi su ukusni i neverovatno svestrani te se lako uklapaju u slatke i slane recepte.

Nutritivna vrednost

Bademi su prepuni hranljivih materija. Porcija od 28 grama sirovih badema sadrži 164 kalorije, 14,1 gram masti, 6,12 grama ugljikohidrata, 3,5 grama vlakana i 6 grama proteina. Ta količina takođe osigurava 7,26 miligrama vitamina E, što je 48% preporučenog dnevnog unosa, te 76,5 miligrama magnezijuma, što čini 18.2% preporučenog dnevnog unosa.

Kako uključiti bademe u ishranu?

Mogućnosti korišćenja badema gotovo su beskrajne, a dijetetičari preporučuju nekoliko jednostavnih načina. Možete ih koristiti kao dodatak jogurtu, ovsenoj kaši i salatama ili njima zameniti pinjole u pripremi domaćeg pesta. Takođe ih možete dodati u smutije za orašast okus i kremastiju teksturu, a odličan su brzi međuobrok u kombinaciji s voćem i sirom ili s malo tamne čokolade.

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