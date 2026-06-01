Početak juna donosi pomalo kontradiktornu energiju. S jedne strane bićemo emotivniji i spremniji da razumemo druge ljude, dok će se s druge strane često javljati osećaj da nas okolina ne razume najbolje. Zato je važno da ne donosimo zaključke naprečac, da proveravamo informacije i da se ne opterećujemo tuđim mišljenjima. Ovo je nedelja u kojoj porodica, dom i bliski odnosi dolaze u prvi plan.

Blizanci

Blizanci će imati utisak da im dan traje prekratko za sve obaveze koje ih čekaju. Lako biste mogli da započnete više stvari odjednom, ali ćete tako samo rasipati energiju. Postavite prioritete i rešavajte obaveze jednu po jednu.

Ljubav: Posvetite više pažnje porodici i partneru. Održite obećanja koja dajete i ne obećavajte ono što ne možete da ispunite.

Finansije: Novac će vam lako kliziti kroz prste. Izbegavajte impulsivne kupovine i dobro razmislite pre svake veće potrošnje.

Zdravlje: Krajnje je vreme da uvedete redovniju ishranu i manje obroka „s nogu“. Organizam traži više discipline.

Ovan

Poželetećete mir i povlačenje, što nije baš tipično za vas. Ipak, upravo vam je to sada potrebno. Pred vama je period preispitivanja važnih odluka i životnih prioriteta. Dobro vreme za razgovor sa psihologom ili stručnjakom čiji savet cenite.

Bik

Bikovi ulaze u veoma dinamičan period. Imate dovoljno energije za nove projekte, poslovne pregovore i važne razgovore. Privlačićete pažnju ljudi koji vam mogu biti od koristi u budućnosti. Iskoristite prilike koje se budu pojavljivale.

Rak

Mogli biste postati glavna tema tuđih razgovora i nagađanja. Ako želite da izbegnete tračeve, sačuvajte svoje planove i tajne za sebe. Nije vreme za prevelika poveravanja, čak ni najbližim ljudima.

Lav

Najradije biste pobegli od obaveza i pravili se da problemi ne postoje. Međutim, stvari koje odlažete neće nestati same od sebe. Dobra vest je da će sve biti mnogo lakše nego što trenutno mislite. Potrebno je samo da napravite prvi korak.

Devica

Posao će biti u centru vaše pažnje. Imate dovoljno snage i koncentracije da rešite čak i najzahtevnije zadatke. Ljudi će vam verovati i slediti vaše ideje. Ovo je odličan period za vođstvo i organizaciju važnih projekata.

Vaga

Početak leta donosi mnoštvo novih prilika. Očekuju vas zanimljivi susreti, poznanstva i pozivi na razne događaje. Među ljudima koje ćete upoznati mogu se naći osobe koje će značajno uticati i na vaš privatni i na poslovni život.

Škorpija

Prethodnih dana ste se iscrpeli više nego što želite da priznate. Sada dolazi račun na naplatu u vidu manjka energije i motivacije. Nemojte se osećati krivim zbog odmora. San, priroda i opuštanje trenutno su vam najpotrebniji.

Strelac

Bićete posebno osetljivi na tuđe reči, a ni sami nećete birati izraze. Lako može doći do nesporazuma i rasprava. Pre nego što reagujete, zastanite i razmislite. U većini situacija shvatićete da niko nije imao nameru da vas povredi.

Jarac

Umor može dovesti do grešaka i pogrešnih procena. Pokušajte da smanjite obaveze na minimum i više vremena provedete sa porodicom. Čak i najizdržljivijim ljudima ponekad je potreban predah.

Vodolija

Ne donosite važne odluke pod uticajem emocija. Ako vam neko obećava brzu zaradu ili spektakularan uspeh, budite veoma oprezni. Pre nego što nešto prihvatite, proverite sve činjenice i posavetujte se sa stručnim ljudima.

Ribe

Tokom ove nedelje biće potrebno mnogo strpljenja. Planovi će se odvijati sporije nego što biste želeli zbog administracije, tehničkih problema ili nedostatka informacija. Ipak, ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta. Ako ostanete smireni, uspeh neće izostati.