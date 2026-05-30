Glumicu Kristen Stjuart javnost najviše pamti po ulozi Bele Svon u "Sumrak" sagi. Upravo je tada upoznala glumca Roberta Patinsona s kojim je od 2009. do 2012. godine bila u vezi.

Par je veoma brzo postao omiljena holivudska senzacija, ali sve se raspalo kada su glumicu paparaci uslikali s rediteljem Rupertom Sandersom koji je u to vreme bio u braku, ali i od Stjuart stariji 19 godina.

Patinson i ona su tada raskinuli, ponovo prohodali, ali onda za sva vremena rekli zbogom 2013. godine. Te fotografije preljube stavile su je na prvo mesto omraženih javnih ličnosti, pogotovo zato što su svi mislili da će s kolegom sa seta stići i do oltara.

Iako je priznala da joj je on bio prva i velika ljubav, ista je, nažalost brojnih obožavatelja, bila osuđena na propast. Nakon toga se krenula viđati sa ženama, a s današnjom partnerkom Dilan Mejer venčala se u aprilu 2025. godine.

Video: