Jun je vreme kada livade i šumski proplanci postaju prava riznica lekovitog bilja, a travari veruju da upravo tada biljke imaju najjaču energiju. Ipak, stručnjaci upozoravaju da mnoge samonikle biljke mogu biti opasne ako se koriste pogrešno ili bez dovoljno znanja.

Posebno treba biti oprezan sa biljkama koje izazivaju alergije, utiču na dejstvo lekova ili mogu biti otrovne u većim količinama. Trudnicama, dojiljama i osobama sa hroničnim bolestima savetuje se dodatni oprez.

Koje biljke se beru u junu?

Matičnjak (srčenjak)

Matičnjak se vekovima koristi za smirenje i ublažavanje nervoze. Travari ga povezuju sa unutrašnjim mirom i oslobađanjem od negativne energije. Najčešće se koristi u čajevima, kupkama i mirisnim kesicama koje se drže ispod jastuka.

Biljka se bere od sredine juna, rano ujutru, kada počne cvetanje.

Važno: Matičnjak može da snizi krvni pritisak i ne preporučuje se osobama sa hipotenzijom bez konsultacije sa lekarom.

Ivin čaj

Poznat i kao vatrena trava, ivan čaj važi za jednu od najcenjenijih divljih biljaka. Smatra se simbolom obnove energije, jačanja organizma i vraćanja unutrašnje ravnoteže.

U narodnoj tradiciji koristio se za smirenje, jačanje duha i oporavak od umora. Njegovi listovi često su se sušili za čajeve ili čuvali kao zaštitne amajlije.

Berba počinje krajem juna, kada biljka uđe u puno cvetanje.

Važno: Veće količine mogu izazvati vrtoglavicu ili nizak pritisak.

Bokvica

Bokvica je jedna od najpoznatijih biljaka naših prostora i vekovima se koristila za zaštitu, zaceljivanje i smirenje organizma. Travari veruju da posebno pomaže ljudima pod stresom i onima koji prolaze kroz težak period.

Mladi listovi bokvice beru se tokom juna, po sunčanom vremenu i daleko od puteva.

Važno: Ne preporučuje se osobama koje imaju problema sa čirevima, gastritisom ili zgrušavanjem krvi.

Kako pravilno sušiti lekovito bilje?

Travari upozoravaju da biljke nikada ne treba sušiti na direktnom suncu jer tada gube eterična ulja i deo svojih svojstava. Najbolje ih je ostaviti u hladu, na promajnom mestu.

Bilje se čuva u staklenim teglama, papirnim kesama ili platnenim vrećicama, daleko od vlage i toplote.

Jednostavni recepti od divljih biljaka

Čaj za smirenje

Kašičica matičnjaka prelije se ključalom vodom i ostavi 15 minuta. Pije se uveče, pre spavanja.

Ivan čaj za energiju

Suvi listovi ivan čaja pomešaju se sa malo lipe i meda. Ovaj napitak mnogi koriste za jutarnje razbuđivanje i oporavak organizma.

Amajlija od bokvice

Osušeni listovi bokvice često su se stavljali u male platnene kesice koje su ljudi nosili sa sobom kao simbol zaštite i mira.