Svako ko je makar jednom pokušao da očisti fugne u kupatilu ili kuhinji zna koliko tvrdokorne mogu da budu. Vremenom potamne, požute i prekriju se naslagama koje obična krpa gotovo da ne može da skine. Zato mnogi kupuju skupe gelove i „profesionalna sredstva“, iako se rešenje često krije u običnoj apoteci ili kuhinjskom ormariću.

Jedno od najefikasnijih sredstava je obična 3% hidrogen-peroksid voda. Odlično uklanja buđ, gljivice i tamne naslage sa fuga. Dovoljno je da je nanesete četkicom ili vatom, ostavite desetak minuta i potom istrljate starom četkicom za zube. Kod svetlih fuga rezultat se često vidi već posle prvog čišćenja.

Za još jači efekat, hidrogen se može pomešati sa sodom bikarbonom dok se ne dobije gusta pasta. Soda deluje kao blagi abraziv, dok hidrogen izbeljuje i dezinfikuje površinu.

Mnogi koriste i kombinaciju sode bikarbone i sirćeta. Soda se nanese na vlažne fugne, a preko nje se sipa malo sirćeta. Reakcija koja nastaje pomaže da se prljavština odvoji od površine, ali je najvažnije dobro istrljati četkom.

Važno upozorenje: Sirće ne treba koristiti na mermernim pločicama niti na fugama sa metalik pigmentima jer kiselina može oštetiti površinu.

Kada su fugne pune buđi i sivih naslaga, mnogi se oslanjaju na varikinu ili sredstva sa hlorom. Ona veoma brzo izbeljuju i uklanjaju tamne mrlje, ali se moraju koristiti pažljivo. Preporučuje se razblaživanje sa vodom u odnosu 1:5, uz obavezno provetravanje prostorije i korišćenje rukavica.

Ako problem nije buđ već beli kamenac, najbolje rešenje je limunska kiselina. Dve do tri kašike rastvore se u toploj vodi, poprskaju po fugama i ostave petnaestak minuta. Kiselina rastvara naslage kamenca koje se potom lako uklanjaju.

Stručnjaci savetuju da se pre svakog tretmana pločice prvo operu običnim sredstvom kako bi se uklonila površinska prljavština. Nakon čišćenja fuga preporučuje se i zaštitna impregnacija koja usporava ponovno tamnjenje i upijanje vlage.

Ipak, ako je buđ duboko ušla u fuge ili pločice nisu obnavljane više od deset godina, kućna sredstva možda neće pomoći. Tada je često jedino rešenje potpuno uklanjanje stare mase i postavljanje novih fuga.