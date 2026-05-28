Prva nedelja juna donosi velike oscilacije kada je novac u pitanju. Mnogi će trošiti više nego što su planirali, dok će pojedini znaci konačno dobiti priliku da povećaju prihode ili pronađu dodatni izvor zarade. Astrolozi upozoravaju da impulsivne kupovine i dugovi mogu postati veliki problem, ali nekima se otvara i šansa za ozbiljan finansijski preokret.

Ovan

Ovnovi ove nedelje imaju priliku za dodatnu zaradu. Međutim, ne bi trebalo da se zadovolje malim pomacima jer postoji mogućnost za ozbiljniji rast prihoda i veću finansijsku stabilnost.

Bik

Bikovi bi morali pažljivije da kontrolišu troškove. Novca za sada ima dovoljno, ali rashodi lako mogu premašiti prihode, pa bi mogli da posegnu za kreditima ili ušteđevinom.

Blizanci

Blizance očekuju neplanirani troškovi, ali će kupovine biti neophodne. Najveća opasnost su impulsivne onlajn kupovine. Dodatni posao ili nova poslovna ponuda mogu doneti ozbiljnu korist.

Rak

Rakovi će uspeti da povećaju prihode, ali će taj novac biti kratkoročan. Potrebno je više discipline i rada kako bi zarada postala stabilna. Vreme je i za rešavanje starih dugova.

Lav

Lavovima finansijska intuicija radi punom snagom. Mogu pronaći odličan način za zaradu ili ulaganje, ali će morati privremeno da stegnu kaiš kako bi kasnije profitirali.

Devica

Device ulaze u finansijski zahtevniji period. Želja za trošenjem biće velika, ali mogućnosti ograničene. Najvažnije je da ne rasipaju novac na nepotrebne stvari.

Vaga

Vagama se otvara dobra prilika za zaradu, ali kroz stare projekte ili raniji posao. Ispravljanje starih grešaka može im doneti konkretnu finansijsku korist.

Škorpija

Škorpije očekuju veliki troškovi, posebno vezani za kuću ili zdravlje. Neočekivani izdaci mogu ih ozbiljno opteretiti, ali finansijska sreća dolazi ubrzo nakon toga.

Strelac

Strelčevi neće imati velike gubitke, ali moraju biti pažljiviji sa novcem. Dobra prilika za buduću zaradu postoji, ali ozbiljan profit neće stići odmah.

Jarac

Jarčevi će morati da vraćaju dugove i rešavaju finansijske obaveze koje su odlagali. Ovo nije period za velike kupovine ni rizična ulaganja.

Vodolija

Vodolije bi morale da obrate pažnju na sitne svakodnevne troškove. Naizgled male kupovine mogu napraviti ogromnu rupu u budžetu.

Ribe

Ribe uspešno izlaze iz finansijskih problema i ulaze u period pojačanog rada i zarade. Ipak, velike kupovine bi trebalo da odlože dok situacija ne postane stabilnija.