Retko kada će vam pokvarena osoba odmah pokazati svoje pravo lice. Na prvi pogled, to je neko ko zrači energijom, priča šale i lako vas uveri da mu verujete. A onda, gotovo neprimetno, počnete da osećate nelagodu i stezanje u stomaku svaki put kada ta ista osoba progovori, često pod maskom humora.

Suština čoveka ne otkriva se kroz lepe reči, već kroz ponašanje prema onima koji mu u tom trenutku ne mogu uzvratiti, prema konobaru, kolegi koji je pogrešio ili rođaku koji se zbuni usred razgovora. Tu se karakter najjasnije vidi.

Postoji jedna osobina koja brzo otkriva pokvarenu osobu, a to je tiho zadovoljstvo dok drugi trpi neprijatnost ili poniženje. To ne mora biti otvorena agresija.

Najčešće je to upakovano kao šala, sarkazam, ponavljajuće zadirkivanje ili stav u kome osoba tvrdi da je „samo iskrena“ ili „direktna“.

Tada se čuju iste rečenice: „Pa šta, mora čovek da se smeje sebi“, „Samo se šalim, zašto si osetljiv“, „Ne govorim ništa loše, samo istinu“.

Iza svake od tih fraza krije se isti mehanizam, potreba da se neko drugi spusti za pola koraka kako bi se onaj koji govori osetio nadmoćnije.

Kako se razlikuje dobra šala od skrivene namere

Posle prave šale ostaje lakoća. Smejete se, vraćate se obavezama i ne razmišljate više o tome. Posle toksične „šale“ ostaje čudan osećaj težine. Malo kasnije uhvatite sebe kako se pitate zašto ste se uopšte osećali neprijatno, kao da ste se smanjili bez razloga. Telo to često prepozna pre nego što razum objasni.

Zrela osoba prepoznaje granice drugih čak i u konfliktu. Može da se posvađa bez potrebe da ponizi. Pokvarena osoba radi suprotno, čak i kada deluje kao da se šali, ostavlja trag nelagode.

Sitnice u kojima se pravi karakter ne može sakriti

Obratite pažnju kako se neko ponaša prema konobaru kada pogreši porudžbinu. Slušajte ton kojim govori sa čistačicom u zgradi. Posmatrajte reakciju kada starija osoba u porodici pogreši ili se zbuni. U tim kratkim trenucima vidi se mnogo više nego u dugim razgovorima.

Najproblematičnije je što takvi ljudi često menjaju lice u zavisnosti od toga ko je ispred njih. Prema onima od kojih imaju korist su ljubazni i pažljivi, a prema onima od kojih nemaju nikakvu korist hladni ili podrugljivi. Ta razlika u ponašanju je jedan od najupečatljivijih signala.

Drugi znak: smeta im vaše dostojanstvo

Toksičnoj osobi često smeta tuđa smirenost. Iritira je kada neko ne reaguje impulsivno, kada postavlja granice bez drame ili kada ima stabilnost koju ne mora da dokazuje. Tuđa unutrašnja sigurnost im može delovati kao provokacija.

Zbog toga se u takvom odnosu vremenom može javiti osećaj kao da vas neko postepeno umanjuje. Kao da gubite deo samopouzdanja bez jasnog razloga. Niste uradili ništa pogrešno, ali prisustvo te osobe menja vaš osećaj vrednosti.

Zašto ponižavanje boli više od otvorene svađe

Otvorena neprijatnost je jasna i lako prepoznatljiva. Suptilno, ponavljajuće potkopavanje je opasnije jer se gomila. Vremenom može dovesti do toga da češće preispitujete sebe, da se više izvinjavate i da sumnjate u sopstveni osećaj.

Greška je pravdati takvo ponašanje navodnom direktnošću. Direktnost razjašnjava stvari, ne ostavlja vas u nedoumici i ne narušava samopouzdanje. Ako posle razgovora ostajete emocionalno iscrpljeni ili zbunjeni, to nije iskrenost u zdravom smislu.

Šta da uradite kada prepoznate ove znake

Najpre nemojte donositi brze zaključke na osnovu jedne situacije. Posmatrajte obrazac kroz više okolnosti. Ako se ponašanje ponavlja, smisleno je smanjiti kontakt i ne ulaziti u opravdavanje sopstvenih reakcija.

Takvo ponašanje se često hrani vašim objašnjavanjem i emocionalnim odgovorima.

Kvalitetni odnosi se prepoznaju po jednostavnom osećaju. Pored takvih ljudi ne postajete manji, već ostajete stabilni i svoji, čak i kada se ne slažete.

Zrelost nije u prividnoj ljubaznosti, već u tome da vam niko u kontaktu ne narušava unutrašnji osećaj vrednosti.

