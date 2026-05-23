U skoro svakoj porodici postoji dete koje prirodno preuzima odgovornost za druge. Ono koje prvo primeti kada nešto nije u redu, pokušava smiriti situaciju i ponaša se zrelije nego što bi se očekivalo za njegove godine.

Astrologija pokazuje da se upravo u određenim znakovima često rađaju deca koja vrlo rano preuzmu ulogu "glave porodice", čak i kada su najmlađa među braćom i sestrama.

Jarac

Deca rođena u znaku Jarca često odmalena deluju ozbiljnije i zrelije od svojih vršnjaka. Imaju izražen osećaj odgovornosti i potrebu da sve drže pod kontrolom. Čak i kada su najmlađi u porodici, često ispadaju oni kojima se svi obraćaju za pomoć, savet ili podršku.

Lav

Lavovi prirodno preuzimaju vodeću ulogu među ljudima, pa tako i u porodici. Deca rođena u ovom znaku vole osećaj da mogu zaštititi svoje najbliže i često imaju snažan zaštitnički instinkt. Iako ponekad deluju tvrdoglavo ili dominantno, iza toga se krije velika odanost porodici.

Bik

Deca rođena u znaku Bika često su smirenija i stabilnija od drugih. Ne vole haos i imaju potrebu da ljudi oko njih budu sigurni i mirni. U teškim situacijama upravo oni ostaju pribrani i ponašaju se kao da na svojim leđima nose odgovornost cele porodice.

