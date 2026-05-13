Mnoge žene sa godinama počnu da se povlače od glamura, jakih boja i upečatljivih haljina. Ali ne i Džoan Kolins. Legendarna Aleksis iz „Dinastije“ pojavila se na Kanskom festivalu i pokazala da stil, harizma i samopouzdanje nemaju rok trajanja.

Glumica, koja danas ima 93 godine, prošetala je crvenim tepihom u raskošnoj haljini inspirisanoj orhidejama i bukvalno ukrala pažnju mlađim koleginicama. Uz duge rukavice, dijamante i prepoznatljiv osmeh, izgledala je kao prava holivudska diva stare škole.

Mnogi su komentarisali da joj je figura i dalje besprekorna, ali ono što je ljude možda još više oduševilo jeste način na koji nosi sebe. Bez pokušaja da izgleda mlađe po svaku cenu, Džoan je pokazala kako prava elegancija zapravo izgleda.

Za generacije koje su odrasle uz „Dinastiju“, ona će zauvek biti fatalna Aleksis Karington – žena koja je dominirala ekranom čim se pojavi. A sudeći po reakcijama iz Kana, taj utisak se nije promenio ni posle nekoliko decenija.

Dok su oko nje bile zvezde poput Demi Mur, Penelope Kruz i Skarlet Johanson, Džoan Kolins je još jednom dokazala da neke žene jednostavno nikada ne izlaze iz mode.

Njeni obožavaoci ne dive se samo njenoj bogatoj karijeri, već i besprekornom izgledu, kojim iznova dokazuje da godine nisu prepreka da žena izgleda i oseća se najbolje moguće.

I naravno, odmah je krenula lavina komplimenata na račun izgleda, od "da li je ovo moguće, do izgleda bolje sa 92 nego ja sa 45".

Glumica je više puta govorila o svom odnosu prema starenju, ističući da ide u korak s vremenom i da nema problem sa godinama. U nedavnom intervjuu otkrila je da vodi računa o ishrani, izbegava obroke pred spavanje zbog lakšeg varenja, iako priznaje da često preskače doručak. Ipak, čak i u devetoj deceniji života, redovno vežba nekoliko puta nedeljno.