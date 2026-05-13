Naša poznata dizajnerka Suzana Perić stigla je u Čikago tri dana uoči revije za modnu kolekciju "Look at me". Ona je već osvojila pažnju javnosti i pre nego što su se reflektori upalili.

Na prestižnom prijemu posvećenom uspešnim poslovnim ženama iz celog sveta, među zvanicama koje oblikuju kulturnu i poslovnu scenu Chicaga, domaćin večeri Maria Papas upravo je Suzanu Perić izdvojila kao jedno od najvažnijih imena događaja i zvanično najavila njenu reviju zakazanu za 15. maj.

Dok se grad priprema za modni spektakl, Suzana Perić već privlači pažnju na prijemima i na ulicama Čikaga i nije čekala pistu kako bi predstavila Srbiju na najbolji mogući način.