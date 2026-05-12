Kodi Simpson se suočava sa ozbiljnom povredom glasnih žica.

Pevač (29) je u ponedeljak, 11. maja otkrio da je pre nešto više od mesec dana saznao da ima „ozbiljno krvarenje na jednoj od glasnih žica“.

„Do toga je došlo zbog mog preteranog entuzijazma u studiju, kada sam pevao uprkos infekciji sinusa za koju nisam znao da je imam. Mislio sam da je u pitanju samo umor i nastavio sam da dolazim u studio sve dok jednog dana više nisam mogao da pevam“, napisao je australijski muzičar u objavi na Instagramu.

Simpson je dodao da je poslednjih nedelja povremeno bio na potpunom odmoru za glas i da je morao da otkaže televizijske i radio nastupe za svoj novi singl „Baby Blue“.

„Ovo je takođe uticalo na moju sposobnost da završim album i doradim sledeće singlove“, nastavio je, dodajući da mu je „propisano još dve nedelje potpune tišine“ u nadi da će izbeći operaciju koja zahteva znatno duži oporavak.

Muzičar je rekao da se vratio u studio, gde radi „isključivo kao tekstopisac u tišini sa svojim saradnicima, i osmišljava/beleži vokalne melodije na gitari (koje ću kasnije, kada budem mogao, zameniti svojim glasom)“.

„Gde ima volje, ima i načina“, dodao je Simpson. „Imao sam veoma promenljive trenutke, ali sada ovo posmatram kao priliku za ponovno usklađivanje za dugoročno dobro.“

Uz tu objavu priložena je i fotografija Simpsona kako sedi u onome što je izgledalo kao ordinacija lekara.

Simpson je povratak muzici obeležio u martu, nakon pauze koja je trajala nekoliko godina, tokom koje je želeo da ostvari svoj dugogodišnji san da postane profesionalni plivač.

Singl

Prošlog meseca je premijerno prikazao spot inspirisan filmom ,,Fight Club" za svoj singl „When It Comes to Loving You“, koji je objavio 27. marta zajedno sa pesmom „Baby Blue“, u saradnji sa magazinom People.

„Sada je delovalo kao savršeno vreme da se vratim muzici, zahvaljujući tome gde se pop muzika, i muzika uopšte, trenutno nalazi. Pop je na najboljem mestu na kojem je bio godinama i bio sam zaista uzbuđen da se vratim i ponovo budem deo te scene“, rekao je o svom muzičkom povratku.

„Tokom svih godina dok sam bio profesionalni plivač bio sam veoma uzbuđen zbog eventualnog povratka, osećao sam se kao zategnuta luk-žica. Zato je, kada sam konačno mogao da se vratim u studio svaki dan, sve jednostavno počelo da izlazi iz mene“, nastavio je. „Trebalo mi je oko godinu dana da tačno shvatim šta želim da postignem zvučno, ali osećam da sam to uspeo sa ovim zvukom! I jako sam uzbuđen što konačno počinjem da ga objavljujem!“

Zvezdin poslednji studijski album bio je istoimeni album koji je objavio 2022. godine.

