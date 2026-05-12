Džoana Kasidi je navela fanove da dva puta pogledaju objavu.

Glumica (80) je u nedelju, 10. maja, podelila objavu na Instagramu povodom Dana majki. Napisala je: „Svim majkama želim izvanredan dan!!!!!! Imala sam divan dan sa svojom prelepom ćerkom Naomi. Godine brzo prolaze i želim da svaka bude posebna!!! Bog vas blagoslovio!!“

Uz poruku je podelila fotografiju sa ćerkom Naomi. Obe su bile nasmejane i izgledale su zapanjujuće slično jedna drugoj.

Jedan fan je u komentaru napisao: „Pomislio sam da vidim duplo na trenutak. Ovo su bukvalno bliznakinje. Srećan Dan majki!“

Druga osoba je napisala: „Prelepa je baš kao i ti. Srećan Dan majki!!!“

Brak i deca

Kasidi ima dvoje dece, ćerku Naomi (61) i sina Danijela, sa bivšim suprugom dr Kenardom K. Kobrinom. Razveli su se 1974. godine. Kasidi je upoznala Kobrina dok je studirala na univerzitetu ,,Syracuse University" u Njujorku, a sa njim se preselila u San Francisko, kako je ispričala u februaru u podkastu ,,Still Here Hollywood". On je radio u bolnici, a zajedno su dobili dvoje dece.

„Osetila sam da taj brak neće funkcionisati za mene“, rekla je. „Uzela sam svoju decu i odvezla se u Los Anđeles. Bio je to veliki potez, jer tamo nisam poznavala nikoga.“ Izdržavala je sebe i decu radeći kao model.

Kasidi je počela da se pojavljuje na televiziji tokom 1970-ih, u epizodama serija „Mission: Impossible“, „Starsky & Hutch“, „Taxi“ i „The Love Boat“. Godine 1982. pojavila se u filmu „Blade Runner“, a godinu dana kasnije glumila je u filmu „Under Fire“. Takođe je igrala u seriji „Buffalo Bill“ sa Dabnijem Koulmanom, što joj je donelo nominaciju za Emi nagradu 1984. godine.

Decenijama kasnije, dobila je drugu nominaciju za Emi za ulogu u seriji „Six Feet Under“. Njene brojne druge televizijske uloge uključuju epizode serija „L.A. Law“, „Murder, She Wrote“, „Melrose Place“, „Diagnosis: Murder“, „Boston Legal“, „Desperate Housewives“, „Body of Proof“, „NCIS: New Orleans“ i „Matlock“. Takođe je glumila u filmovima poput „Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead“ (i imala kameo u rimejku tog filma iz 2024. godine).

Nova ljubav

Kasidi je 2025. godine otkrila da je počela da se zabavlja sa Alanom Hamelom, udovcem Suzan Somers, koja je preminula od raka dojke 2023. godine. Hamel (89) je u oktobru rekao za People: „Zahvalan sam što je imam u svom životu. Odlično se slažemo, ona živi u Los Anđelesu, a ja u Palm Springsu, pa moramo da planiramo naša viđanja, i zajedno idemo na razna mesta.“

Nastavio je: „Radimo stvari zajedno. I kada sam u Los Anđelesu, obično ostajem kod nje, a ona onda mora da ode na snimanje filma.“ Nazvao ju je „zaista sjajnom glumicom“.

Zauvek mlada

Kasidi je u avgustu otvoreno govorila za ,,People" o tome što puni 80 godina. Rekla je da se „iskreno oseća isto kao kada je imala 30 godina“.

Dodala je: „Vreme je iluzija! Veoma sam svesna da prolazi jako brzo, ali je to nekako ništa. Samo kažem: ‘Idem dan po dan.’“ Kasidi je takođe priznala da „ne može da kaže da je uzbuđena zbog broja“, ali je dodala: „u suprotnom, to je samo još jedna avantura, još jedna decenija.“

