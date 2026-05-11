Mnogi prilikom pripreme piletine imaju isti problem, a to je da je pileći file često može da ostane suv i bez sočnosti, uprkos pažljivoj pripremi. Ipak, postoji jednostavan trik koji može potpuno promeniti krajnji rezultat.

Tajna se krije u maloj količini sode bikarbone, koja se dodaje u marinadu kako bi omekšala vlakna mesa i pomogla da zadrži prirodnu sočnost tokom pečenja.

Pre pripreme, meso je potrebno začiniti po želji i kratko ostaviti u marinadi, a zatim ga peći u tiganju u dve faze. Prvo se priprema poklopljeno kako bi zadržalo vlagu, a zatim bez poklopca kako bi dobilo hrskavu i zlatnu koricu.

Dodatni savet je da se meso nakon pečenja ne seče odmah, već da odstoji nekoliko minuta, jer to doprinosi boljoj teksturi i sočnosti.

Za još mekši rezultat, preporučuje se i kratko mariniranje u sastojcima poput limunovog soka ili jogurta, koji dodatno omekšavaju mesna vlakna i poboljšavaju ukus. Uz nekoliko jednostavnih koraka, pileći file može svaki put ispasti mekan, sočan i pun ukusa.