Aleksandra Prijović danas važi za jednu od najuspešnijih regionalnih pevačica, a njena muzička priča počela je mnogo pre nego što ju je publika upoznala u takmičenju Zvezde Granda. Od samog početka najveća podrška bili su joj roditelji, koji su verovali u njen talenat i pratili svaki korak njene karijere.

Iako je odrasla u porodici razvedenih roditelja, pevačica je više puta isticala da su porodični odnosi ostali bliski i puni podrške. Posebnu ulogu u njenom životu imala je majka, Borka Mihajlović, koja se i sama bavila pevanjem, pa ljubav prema muzici u njihovoj porodici nije bila slučajna.





Nakon razvoda, Borka je nastavila da sama brine o ćerki, uz pomoć porodice, a Aleksandra je detinjstvo provela u Belom Manastiru. Upravo iz tog perioda, kako je pevačica ranije govorila, potekla je njena velika želja da jednog dana izgradi ozbiljnu muzičku karijeru. Danas, iza nje stoje brojni hitovi, albumi i veliki koncerti širom regiona.



— Prvo se moja majka bavila profesionalno pevanjem, moji ujaci su se takođe bavili pevanjem, pa onda ja. Kada su mi je doneli, kada se rodila, znala sam da je to to. Prepoznala sam je po plaču a da je nikada nisam pre toga videla i čula, rekla sam: "Evo, dolazi moja pevačica" — ispričala je Borka jednom prilikom.



— Mnogi ljudi me pitaju "kako se osećaš, ona je uspela, napravila je odskočnu dasku u životu"... Pitaju me da li sam ponosna. Naravno da sam ponosna, ali meni je to sve prirodno. Sve to sam prihvatila kao nešto normalno u njenom i mom životu, kao nešto što je moralo da se desi — istakla je.





Roditelji Aleksandra Prijović razveli su se dok je ona bila još dete, ali su nakon toga nastavili svoje živote odvojeno. Njen otac Nedeljko ostao je ponosan na ćerku i često na društvenim mrežama objavljuje njene fotografije, ističući koliko mu znači njen uspeh.





Kasnije su mediji preneli da se Nedeljko ponovo oženio, a navodi se i da je Aleksandra prisustvovala očevoj svadbi zajedno sa suprugom Filipom Živojinovićem.





