Pati Bojd je reklada da se jednom toliko uznemirila zbog žene koja je flertovala sa njenim tadašnjim suprugom Erikom Kleptonom da je polila pićem.

Manekenka i fotografkinja (82) je kratko govorila o svojim vezama sa Erikom Kleptonom i Džordžom Harisonom iz grupe ,,The Beatles" u nedavnoj epizodi podkasta ,,Miss O’Dell: Abbey Road To Tulsa Time", koji vodi Kris O’Dodel.

„Bilo je mnogo devojaka koje su definitivno [išle] za kim god da nam je tada bio muž,“ rekla je Bojdova. „Definitivno.“

Nastavila je: „Bilo je veoma teško. Veoma teško za podneti. Na nekakav pristojan način, znate... Sećam se jednom da je neka žena flertovala sa Erikom i bila sam toliko besna da sam na nju bacila votku s tonikom, i sve prosula po njoj.“

„To je bilo u Australiji“, dodala je. „Tada se vesti nisu širile kao danas, očigledno... Ona je navaljivala na Erika i to me je baš izluđivalo.“

Ponovo zajedno

Bojdova se nedavno ponovo susrela — bar iz publike — sa svojim bivšim suprugom Kleptonom (81), kada je prisustvovala jednom od njegovih koncerata u Engleskoj.

Na Instagramu je podelila trenutak uz opis: „Divno je bilo videti Erika u relativno intimnom prostoru G-Live u Gilfordu u ponedeljak uveče“, zajedno sa fotografijom Kleptona na sceni sa gitarom.

„Bilo je sjajno ponovo uživo čuti ‘Old Love’, ‘Layla’ i ‘Wonderful Tonight’ (između ostalih)“, dodala je u opisu.

Skandalozno

Veza Bojdove i Kleptona bila je česta tema tabloida, jer su se upoznali dok je ona još bila u braku sa Harisonom — njegovim bliskim prijateljem.

Ona i Harison su se venčali 1966. godine, ali je njihova veza vremenom došla do kraja, a razvod je finalizovan 1977. godine.

Klepton je, u međuvremenu, godinama ranije potajno gajio osećanja prema Bojdovoj, što je dovelo do komplikovane dinamike koja je kasnije postala deo rokenrol legende, pri čemu je Klepton čak pisao pesme o njoj. (Ljubavna pisma iz perioda tog ljubavnog trougla, inače, prodata su na aukciji 2024. godine.)

Nakon što se Bojdova razišla sa Harisonom, ona i Klepton su se venčali 1979. godine, a razveli 1989. Bojdova je u braku sa građevinskim preduzetnikom Rodom Vestonom od 2015. godine, prenosi People.

