Neki ljudi prosto zrače negativnom energijom, pa se u njihovom društvu osećamo loše. Zbog toga bismo mogli da ih nazovemo i "toksičnim" ljudima.

Ovih sedam znakova otkrivaju takve ljude, one koje je možda najbolje izbegavati:

1. Ništa što kažete ili uradite njima nije dovoljno dobro. Zvuči poznato?

2. Imaju potrebu da komentarišu i najsitniju grešku, jer misle da sve mora da bude savršeno. Odakle im to „pravo“?

3. Stalno spominju vašu prošlost i ne dozvoljavaju vam da se menjate, što je veoma podlo i manipulativno

4. Učiniće sve da se ne osećate dobro u svojoj koži. A kada odete iz njihovog društva, osećate se iscrpljeno, tupo i bezvoljno. Nije ih briga za vaša osećanja, pa se osećaju dobro onda kada se vi ne osećate dobro. Očigledan znak "psihičkog vampirizma".

5. Stalno kritikuju, žele sve da kontrolišu i ne razmišljaju o potrebama drugih. Ovo odaje emotivno mrtvilo koje žudi da kroz ovakve stvari crpi energiju drugih.

6. Narušavaju vaš privatni prostor i nikada ne prihvataju ne kao odgovor. Takvo ponašanje bi odmah trebalo da odbacite, bez ikakvog izvinjenja.

7. Sve mora da se vrti oko njih, oko toga šta oni žele, misle i osećaju.