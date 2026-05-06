Tajno dugme na veš mašini je rešenje koje mnogi ljudi ne primećuju, a može da otkloni neprijatan buđav miris koji se ponekad oseća na tek opranoj odeći.

Dovoljno je da pritisnete jedno mesto kako biste sprečili da se odeća pere u vodi punoj nakupljenog deterdženta i bakterija.

Na ovaj način, bez pozivanja servisera i dodatnih troškova, u samo nekoliko sekundi možete aktivirati mehanizam koji pomaže da i mašina i vaš novac budu zaštićeni.

Gde se nalazi to dugme na veš mašini

Većina ljudi jednostavno izvuče fioku za deterdžent, ali ona često može da zapne ili ostane delimično izvučena.

Ako pažljivije pogledate unutrašnji deo fioke, primetićete malu plastičnu polugu ili dugme, najčešće označeno drugom bojom ili strelicom nadole.

Kada ga pritisnete, fioka će lako skliznuti napolje bez otpora, čime dobijate pristup delu koji se inače retko čisti.

Kako ovaj trik čuva vašu odeću

Ispod fioke se vremenom nakupljaju buđ i stvrdnuti ostaci deterdženta koji mogu da završe na vešu tokom pranja.

Redovnim vađenjem fioke pomoću ovog dugmeta i pranjem tog skrivenog prostora, odeća više neće imati neprijatan, ustajao miris.

Ovo je i jednostavan način da se spreče veći kvarovi, poput problema sa pumpom, i da se produži vek trajanja uređaja bez potrebe za servisom.

Zašto se nakuplja voda u fioci za omekšivač

Najčešći uzrok je začepljenje sitnog filtera koji se nalazi u tom delu fioke.

Ostaci tečnog deterdženta stvaraju lepljiv sloj koji otežava protok vode, pa odeća na kraju pranja može ostati bez mirisa omekšivača.

Ako se taj deo povremeno ispere toplom vodom, mašina će ponovo pravilno dozirati omekšivač u odgovarajućem trenutku.