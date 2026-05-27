Mačke spavaju i do 16 sati dnevno, a mesta koja biraju za odmor često izgledaju neobično vlasnicima, ali imaju jasnu svrhu i objašnjenje u njihovim instinktima. Stručnjaci ističu da izbor mesta za spavanje može pokazati koliko se mačka oseća sigurno i opušteno u svom okruženju.

Mačke često biraju visoka mesta poput polica ili ormara jer im visina daje bolji pregled okoline i osećaj sigurnosti, što potiče iz njihovog prirodnog instinkta da istovremeno budu i lovci i potencijalni plen. S druge strane, zatvoreni prostori poput kutija ili korpi pružaju im osećaj zaštite, topline i smanjuju stres.

Hladne površine poput lavaboa, kade ili pločica privlače ih naročito tokom toplijeg vremena jer im pomažu da regulišu telesnu temperaturu. Takođe, često biraju i nezgodna mesta poput hodnika jer odatle mogu da prate dešavanja u kući dok odmaraju.

Mačke menjaju mesta za spavanje u zavisnosti od temperature, buke i osećaja sigurnosti, a takvo ponašanje je potpuno normalno. Međutim, iznenadne promene u navikama, poput povlačenja i skrivanja, mogu ukazivati na stres ili zdravstveni problem, pa je važno pratiti i druge znakove ponašanja.

U suštini, mesta na kojima mačka spava govore mnogo o njenom osećaju sigurnosti, komfora i poverenja u vlasnika i okruženje.