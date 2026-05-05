Prema zvaničnom saopštenju, namera iza ove transformacije, za koju je bio zadužen majstor filmske prostetike Mike Marino, bila je da muzičar izgleda tačno 50 godina starije. Ovo je njegov odgovor na deo izložbe pod nazivom ,,The Aging Body" (srp. ,,Telo koje stari"). Marino i Bed Bani su blisko sarađivali na ovom izgledu, pažljivo analizirajući kako bi protok vremena zapravo mogao da utiče na Benitovo lice, vrat i šake.

Umetnik je sada već redovan gost na Met Gali, poznat po tome što crvenom tepihu pristupa sa jasnom i autentičnom vizijom koja spaja kroj, kulturne reference i teatralne elemente. Prethodne, 2025. godine, nosio je braon odelo brenda ,,Prada" stilizovano uz ukrašene rukavice i unikatni portorikanski ,,pava" šešir, odajući tako počast svom nasleđu.

Tokom njegove karijere, stil Bed Banija evoluirao je od odvažne ulične mode prepune logotipa, pa sve do rafiniranijih varijanti odela, koja su uvek upotpunjena aksesoarima poput upečatljivih šešira, naočara za sunce i skulpturalnih detalja. Njegova pojavljivanja na Met Gali savršeno oslikavaju tu progresiju, uključujući i belo odelo brenda ,,Jacquemus" sa dramatičnim cvetnim šlepom iz 2023. godine.

Obožavalac mode

I van čuvenih stepenica Met muzeja, Benito nastavlja da koristi modu kao formu izražavanja duboko povezanu sa svojim identitetom i ličnim pričama. Tokom svog nastupa na poluvremenu Super Boula 2026. godine, nosio je custom beli Zara outfit koji je uključivao dres sa brojem 64, za koji je kasnije objasnio da predstavlja dirljiv omaž njegovom pokojnom ujaku.

„1964. je godina kada je rođen moj ujak Kutito, majčin brat,“ izjavio je za magazin Rolling Stone. „Zato sam odlučio da tokom svog nastupa na poluvremenu on bude na mojoj majici. Tu se našlo Okasio, njegovo prezime koje je isto kao majčino, i godina njegovog rođenja, 64.“

