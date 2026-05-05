Lako zaboravi da je biti gost u nečijem domu je uvek posebno. Bilo da je reč o opuštenom okupljanju uz društvene igre i vino ili o elegantnoj večeri povodom neke prilike, činjenica da vas neko prima u svoj životni prostor ne treba da se uzima zdravo za gotovo.

Iako postoji mnogo saveta o tome kako biti vrhunski domaćin, jednako je važno biti i odličan gost, posebno ako želite da budete ponovo pozvani.

Evo kako da budete gost kakvog svi žele u svom domu.

Budite tačni i prisutni

Pokazati da cenite poziv je jednostavan i važan način da budete dobar gost. „Dođite na vreme, otiđite na vreme i budite potpuno prisutni između“, kaže organizatorka događaja Reneil Velez za sajt Martha Stewart. „Spustite telefon i uključite se u razgovor sa ljudima koje ne poznajete.“

I nikada, baš nikada nemojte „nestati“ bez najave. „Malo kašnjenje može proći na koktel-zabavi“, kaže stručnjakinja za bonton i organizaciju iz kompanije ,,Evite", Olivija Polok. „Naši podaci pokazuju da 62 odsto domaćina kaže da ih frustriraju gosti koji potvrde dolazak, a onda se ne pojave.“

Dajte konkretne komplimente

„Hvala na pozivu, bilo je baš zabavno“ lepo je čuti — ali konkretni komplimenti ostavljaju jači utisak. „Pohvalite nešto određeno: sto, muziku, neki detalj koji pokazuje da ste obraćali pažnju“, kaže Velezova. „Najbolji gosti učine da se domaćin oseća kao da je sve što je uradio bilo važno.“

Ponesite pažljiv poklon za domaćina

Ne morate potrošiti mnogo da biste pokazali zahvalnost. Ponesite nešto malo i promišljeno za domaćina.

„Ne mora biti skupo“, kaže Polokova. „Flaša vina, sveća ili, meni omiljeno, bombone“, predlaže ona. „Samo nemojte doći praznih ruku.“ Flaša kvalitetnog maslinovog ulja je uvek dobar izbor, a lep buket (uz vazu) takođe je odlična ideja.

Ponudite pomoć — ali ne insistirajte

Dobar gost obraća pažnju na potrebe domaćina, bilo da je to dodatna ruka oko pospremanja ili želja da bude sam u kuhinji. „Jednostavno ‘Mogu li nešto da pomognem?’ je sasvim dovoljno“, kaže Olivija Polok. „Ako kažu ne, poštujte to; možda imaju svoj sistem. Ali ako kažu da, odmah prionite na posao.“

Priznajte trud, ne samo rezultat

„Biti pažljiv gost znači primećivati sitnice i pokazati zahvalnost za trud koji je domaćin uložio“, kaže Polokova.

„Vaš domaćin je proveo vreme planirajući, pripremajući i, realno, verovatno se malo i stresirao. Dajte mu do znanja da to vidite!“

Zahvalite se domaćinu u roku od 48 sati nakon odlaska

Ljubaznost je ključna za dobrog gosta. „Gostoprimstvo je čin velikodušnosti. Najlepše što gost može da uradi jeste da pokaže domaćinu da je to prepoznato“, kaže Reneil Velez.

Slanje poruke zahvalnosti, rukom pisane beleške ili telefonski poziv je pristojno i pažljivo. „Zahvalnica im daje do znanja da ste se lepo proveli i da cenite što su vas pozvali“, kaže Polokova.

Bonus video: