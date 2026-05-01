Glumica Sara Džesika Parker pojavila se rame uz rame sa kraljica Kamila u Njujorška javna biblioteka, a njen izbor garderobe odmah je pokrenuo lavinu komentara.

Dok su kralj Čarls III i Kamila boravili u Sjedinjenim Američkim Državama, treći dan njihove posete bio je rezervisan za kultno mesto kulture – biblioteku u srcu Njujorka. Ovog puta, umesto prve dame, kraljicu je pratila upravo Parker, što je događaju dalo dodatnu dozu glamura.

Haljina koja je podelila javnost

Sara je za ovu priliku odabrala romantičnu roze haljinu sa tufnama, naglašenim kragnama i dvorednim kopčanjem – kroj koji neodoljivo podseća na stil princeza Dajana iz osamdesetih godina.

Jedni su tvrdili da je njen stajling bio neprimeren i da je „bacio senku“ na kraljicu, dok su drugi u tome videli sofisticiran omaž jednoj od najvoljenijih žena u istoriji britanske monarhije.

Tradicija naspram moderne interpretacije

Za razliku od nje, Kamila je ostala verna klasičnoj eleganciji – pojavila se u tamnoplavoj kaput-haljini od krep svile, delo dizajnerke Fiona Clare, uz upečatljiv broš koji je nekada pripadao pokojnoj kraljici.

Dok je Kamila predstavljala kontinuitet i tradiciju, Sara je donela nežniju, moderniju verziju kraljevskog stila – spoj nostalgije i savremenog modnog izraza.

Događaj koji slavi knjige i kulturu

Susret je organizovan u okviru inicijative Kraljičine čitalačke sobe i okupio je oko stotinu gostiju – pisaca, umetnika i medijskih ličnosti sa obe strane Atlantika.

Američka voditeljka Džena Buš Hejger predstavila je kraljicu rečima da su „knjige deo njenog DNK“, što je Kamila kasnije potvrdila i ličnim obraćanjem.

U emotivnom govoru, kraljica je istakla koliko su joj knjige značile još od detinjstva, pominjući klasike poput „Male žene“ i „Šarlotina mreža“.

Poseban trenutak za Saru

Za Saru Džesiku Parker ovaj događaj imao je i ličnu notu. Upravo ova biblioteka zauvek je ostala upisana u pop kulturu zahvaljujući kultnoj sceni iz serije Seks i grad, kada je lik Keri Bredšo doživeo jedan od najemotivnijih trenutaka.

Da li je Sara zaista „prešla granicu“ ili je samo odala počast modnoj ikoni kakva je bila Dajana – mišljenja su i dalje podeljena. Jedno je sigurno: njen stajling nije prošao nezapaženo i ponovo je dokazao koliko moda može biti snažna poruka.