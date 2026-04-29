Svež miris u stanu ne mora da zavisi od skupih osveživača koji samo kratkotrajno prikrivaju neprijatne mirise. Jednostavna prirodna rešenja iz kuhinje mogu biti daleko efikasnija, jer ne maskiraju mirise, već ih uklanjaju ili postepeno otpuštaju prijatnu aromu.

Jedan od najefikasnijih trikova je soda bikarbona, koja upija i neutralizuje neprijatne mirise. Dovoljno je da se stavi u otvorenu posudu i rasporedi po prostorijama poput kuhinje, kupatila ili čak ormara, uz obaveznu zamenu na svake dve nedelje.

Drugi trik podrazumeva kuvanje cimeta u vodi. Kada se štapići cimeta lagano kuvaju, oslobađa se prijatan miris koji se širi kroz stan i zadržava satima. Po želji se mogu dodati i pomorandža ili karanfilić za bogatiju aromu.

Treći način je korišćenje svežih biljaka poput ruzmarina, nane ili bosiljka. Grančica u vazi polako otpušta eterična ulja i daje prostoru prirodan i blag miris.

Kombinacijom ova tri trika moguće je održavati dugotrajan osećaj svežine u domu, bez potrebe za hemijskim sredstvima koja često narušavaju prirodan balans mirisa.