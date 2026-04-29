Američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp poslednjih dana ugošćuju britanskog kralja Čarlsa III i kraljicu Kamilu, a sinoć je održana i svečana državna večera u Istočnoj sobi Bele kuće. Na večeri su se okupila brojna poznata i uzvišena lica poput Tima Kuka iz Epla, Džefa Bezosa iz Amazona, njegove supruge Loren Sančez, Dejvida Elisona iz Paramounta i brojnih drugih.

Na događaju je bila prisutna i Trampova porodica, uključujući Erika Trampa i njegovu suprugu Laru, Ivanku Tramp i njenog supruga Džareda Kušnera te ćerka Tifani Tramp. Tifani je stigla u prekrasnoj krem haljini bez bretela, pokazujući svoju figuru nakon porođaja. Ona je jedino dete predsednika Trampa s drugom suprugom Marlom Mejpels, a juče se pridružila svečanosti u Vašingtonu.

Na Instagramu je objavila niz fotografija koje su prikazale njen elegantni stil – haljina je imala dekolte u obliku srca, zamršene detalje na struku i plisiranu suknju do poda. Svoju kosu pustila je u lagane talase, dok je nakit svela na minimum, noseći samo dijamantnu ogrlicu koja je bila dovoljno upečatljiv detalj.

Tifani je snimila selfi pred ogledalom sa suprugom Majklom Boulosom, s kojim je u braku od 2022. te s kojim je prošle godine u maju dočekala sina Aleksandra, jedanaestog po redu Trampovog unuka. Majkl je, sa svoje strane, nosio klasično crno odelo s frakom i belu leptir-mašnu. Nekoliko fotografija podelila je na svojim Instagram pričama.

Prva dama za večeru je odabrala bledoružičastu svilenu haljinu bez bretela Christian Dior Haute Couture, s prljavobelim Dior rukavicama od brušene kože i odgovarajućim Dior potpeticama, a kraljica Kamila nosila je tamnoružičastu haljinu Fione Clare.

Poseta kralja Čarlsa Beloj kući dogodio se nekoliko dana nakon što je bezbednosni propust doveo predsednika u opasnost na večeri dopisnika Bele kuće. Britanski član kraljevske porodice rekao je: „Dopustite mi da kažem s nepokolebljivom odlučnošću: takvi činovi nasilja nikada neće uspeti. Bez obzira na naše razlike, bez obzira na neslaganja koja imamo, ujedinjeni smo u svojoj predanosti održavanju demokratije, zaštiti svih naših ljudi od zla i odavanju počasti hrabrosti onih koji svakodnevno rizikuju svoje živote u službi naših zemalja”, prenosi Deadline.

Video: