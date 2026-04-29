Prvi maj je idealan za boravak u prirodi, dobro društvo i – naravno – roštilj. A ono što pravi razliku između prosečnog i vrhunskog mesa jeste dobra marinada.

Pravilno začinjeno i dobro „odležano“ meso postaje sočno, mekano i puno ukusa, pa čak i najjednostavniji komad svinjetine može da se pretvori u pravi gurmanski užitak.

Tajna je u dobroj marinadi

Kombinacija maslinovog ulja, limuna, soja sosa i začina daje mesu punu aromu i zadržava sočnost tokom pečenja. Upravo ta ravnoteža kiselog, slanog i začinskog pravi razliku na roštilju.

Sastojci koji prave čudo

Za ovu marinadu potrebni su:

– maslinovo ulje

– soja sos

– sok od limuna

– Vočester sos

– sušeni bosiljak i peršun

– beli luk u prahu i biber

– čili sos za blagu pikantnost

Kako se priprema

Sve sastojke jednostavno sjedinite u blenderu i miksajte kratko dok ne dobijete ujednačenu smesu. Meso potom dobro premažite i ostavite da upije ukuse – što duže stoji, rezultat će biti bolji.

Marinadu možete čuvati u frižideru nekoliko dana, u zatvorenoj posudi.

Roštilj koji se pamti

Kada meso upije sve arome i završi na roštilju, rezultat je savršeno pečeno, sočno i mirisno jelo koje će biti glavna zvezda svakog prvomajskog okupljanja.

Uz malo truda i pravu marinadu, roštilj lako postaje obrok o kom se priča još dugo posle praznika.