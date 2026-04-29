Prvi maj je idealan za boravak u prirodi, dobro društvo i – naravno – roštilj. A ono što pravi razliku između prosečnog i vrhunskog mesa jeste dobra marinada.
Pravilno začinjeno i dobro „odležano“ meso postaje sočno, mekano i puno ukusa, pa čak i najjednostavniji komad svinjetine može da se pretvori u pravi gurmanski užitak.
Tajna je u dobroj marinadi
Kombinacija maslinovog ulja, limuna, soja sosa i začina daje mesu punu aromu i zadržava sočnost tokom pečenja. Upravo ta ravnoteža kiselog, slanog i začinskog pravi razliku na roštilju.
Sastojci koji prave čudo
Za ovu marinadu potrebni su:
– maslinovo ulje
– soja sos
– sok od limuna
– Vočester sos
– sušeni bosiljak i peršun
– beli luk u prahu i biber
– čili sos za blagu pikantnost
Kako se priprema
Sve sastojke jednostavno sjedinite u blenderu i miksajte kratko dok ne dobijete ujednačenu smesu. Meso potom dobro premažite i ostavite da upije ukuse – što duže stoji, rezultat će biti bolji.
Marinadu možete čuvati u frižideru nekoliko dana, u zatvorenoj posudi.
Roštilj koji se pamti
Kada meso upije sve arome i završi na roštilju, rezultat je savršeno pečeno, sočno i mirisno jelo koje će biti glavna zvezda svakog prvomajskog okupljanja.
Uz malo truda i pravu marinadu, roštilj lako postaje obrok o kom se priča još dugo posle praznika.
Komentari (0)