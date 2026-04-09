Glumica Džesika Alba pohvalila se posebnim uspehom njene firme "Honest", koja se bavi prodajom proizvoda za lepotu. Na Instagramu je podelila video uz opis: "Nešto iz mojih najluđih snova... Honest u svemiru. Šta?!"

U nastavku opisa obratila se astronautkinji i inženjerki Kristini Hemok Koč, koja je 1. aprila otišla na istorijsku misiju Artemis II uz trojicu astronauta. Glumica je podelila video u kojem je sedela u automobilu, slušajući poseban zahtev koji je Koč uputila iz svemira.

"Da, ovo bi moglo zahtevati malo istraživanja. Tražim specifičan higijenski proizvod, a to je losion brenda Honest. To je losion za ruke. Mislila sam da ga imamo ovde, ali jednostavno nismo naišli na njega", poručila je Kristina, čija je poruka prijatno iznenadila Džesiku.

"Šta?! Ovo je ludo", istakla je te dodala da je od početka imala ideju pružiti svojim korisnicima "sigurnije i bolje proizvode". Podelila je i da je oduvek želela da njena firma ima status "iskrene" firme, a potom je još jednom izrazila uzbuđenost zbog toga što je astronautkinja zatražila njen proizvod u svemiru.

"Ovo je trenutak za koji nikad nisam mislila da će biti moj pravi život. Svi vi koji imate snove o bilo čemu, samo idite za njima, jer nikada ne znate... Vaši proizvodi mogu biti u svemiru", dodala je Džesika, koja je u opisu naglasila da će Kristini poslati "sve Honest losione" kada se vrati na Zemlju.

