Samopouzdanje deteta u velikoj meri zavisi od načina na koji roditelji sa njim komuniciraju, a stručnjaci ističu da svakodnevne reči podrške mogu značajno da utiču na njegov razvoj. Umesto velikog broja komplimenata, važnije su iskrene i smislene poruke koje dete oseća i pamti.

Među frazama koje pomažu u jačanju samopouzdanja izdvajaju se poruke poput: "Verujem u tebe", "Imaš sjajne ideje", "Hrabar/ hrabra si", "Volim kada mi pričaš", "Uvek me nasmeješ", "Volim te" i "Ti si divan član porodice". Takve reči detetu šalju poruku da je voljeno, prihvaćeno i vredno.

Pored verbalne podrške, korisne mogu biti i afirmacije kroz igru ili svakodnevne rutine, jer dete na taj način lakše razvija osećaj sigurnosti i pozitivnu sliku o sebi.

Zaključak je da dosledna, topla i iskrena komunikacija roditelja može pomoći detetu da izgradi stabilno samopouzdanje i zdrav odnos prema sebi i drugima.