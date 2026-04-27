Stručnjaci upozoravaju da pojedine boje u domu mogu izazvati nemir i loše raspoloženje. Proverite koje nijanse je bolje ograničiti i kako izabrati prave.

Boje u prostoru snažno utiču na raspoloženje, energiju i opšti osećaj boravka u domu. Stručnjaci za enterijer i psihologiju stanovanja upozoravaju da neke boje, ako se koriste pogrešno ili u prevelikoj količini, mogu izazvati napetost, umor ili osećaj nelagodnosti.

Posebno problematične mogu biti veoma tamne, agresivne ili previše zasićene boje koje u dnevnim prostorijama deluju „teško“ i vizuelno opterećuju prostor. Među njima se često pominje intenzivna crvena, koja može povećati nivo stresa i nemira, naročito ako dominira velikim površinama.

Psihologija boja: zašto nisu sve pogodne za svaki prostor

Istraživanja iz oblasti uređenja enterijera pokazuju da boje direktno utiču na naš nervni sistem:

Plava stvara osećaj mira, koncentracije i opuštenosti;

Zelena povezuje prostor sa prirodom i deluje umirujuće;

Neutralni tonovi (bež, siva, bela) donose ravnotežu i osećaj prostranosti;

Jarke crvene i veoma tamne nijanse, kada se koriste u većoj meri, mogu izazvati napetost i osećaj težine.

Zato stručnjaci savetuju da se intenzivne boje koriste prvenstveno kao akcenti, a ne kao osnovna boja celog prostora.

Prirodno svetlo menja utisak

Ista boja može izgledati potpuno drugačije u svetlom i tamnom prostoru. U dnevnim sobama sa mnogo prirodnog svetla mogu se koristiti i nešto dublje nijanse, dok su u tamnijim prostorijama pogodnije svetlije i toplije boje koje prostor vizuelno povećavaju. Pre konačne odluke preporučuje se testiranje uzorka boje u različitim delovima dana.

Akcentni zid – pametan kompromis

Ako volite jače nijanse, koristite ih na samo jednom zidu. Akcentni zid daje karakter prostoru bez preteranog opterećenja. Najčešće se bira zid iza garniture, televizora ili kamina, čime se postiže moderan izgled bez negativnog uticaja na raspoloženje.

Kako napraviti harmoničnu paletu boja

Dizajneri enterijera preporučuju kombinaciju tri do četiri boje: osnovnu boju za većinu zidova, jednu ili dve akcentne nijanse, kao i neutralne tonove za nameštaj i dodatke. Tako prostor deluje uravnoteženo, skladno i prijatno za boravak.

Iako ne postoji univerzalno „zabranjena“ boja, mnogi stručnjaci se slažu da previše intenzivne i tamne nijanse u dnevnim prostorijama često narušavaju osećaj prijatnosti. Za dnevnu sobu su mnogo pogodnije smirene, prirodne i svetlije boje koje podstiču opuštenost i harmoniju. Pravi izbor boja može vaš dom pretvoriti u mesto u kojem se zaista dobro osećate.