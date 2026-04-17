Proleće je stiglo, a s njim i nova inspiracija za kosu – i to direktno s glave Điđi Hadid. Supermodel je osvežila svoj prepoznatljivi plavi izgled laganim rezom i razigranim stilom koji deluje elegantno, ali potpuno nenametljivo.

Za ovaj čik izgled zaslužan je njen dugogodišnji stilista Dimitris Giannetos, koji je kreirao lagane, francuski inspirisane C-kovrdže na pernatoj frizuri srednje dužine sa šiškama. Rezultat je frizura koja savršeno uokviruje lice i deluje moderno, sveže i izuzetno nosivo.

„Savršeno pristaje Điđinom obliku lica. Ovaj izgled je vrlo moderan i svež. C-kovrdže biće nova frizura za leto“, istakao je Giannetos, naglašavajući koliko je ovaj stil prilagodljiv i praktičan. Upravo zato idealan je i za one trenutke kada želite osvežiti frizuru bez drastičnih promena ili čekate termin kod frizera.

No, šta su zapravo C-kovrdže? Reč je o tehnici stilizovanja koja podseća na klasično francusko feniranje, ali s naglašenim, zaobljenim završecima u obliku slova „C“. Umesto potpuno ravne, ispeglane kose, ovaj stil donosi mekoću i pokret, uz elegantno savijene vrhove koji daju utisak volumena i sofisticiranosti.

Ono što ovu frizuru čini posebno privlačnom jeste njena svestranost. C-kovrdže naglašavaju slojeve, ali jednako dobro funkcionišu i na ravnije šišanim frizurama ili popularnim „curtain“ šiškama. Upravo zato lako se uklapaju u različite stilove i dužine kose.

Iako na prvi pogled deluje kao rezultat profesionalnog feniranja, ovaj look moguće je postići i kod kuće. Klasična kombinacija fena za kosu i okrugle četke daje najprirodniji efekat, no stilisti ističu da su pegla za kosu ili veliki uvijač jednostavnija opcija – posebno za početnike. Dovoljno je lagano saviti vrhove ka unutra i dobiti prepoznatljiv „C“ oblik.

I dok su bob i lob frizure i dalje među vodećim trendovima, ovaj stil potvrđuje da duža kosa nije izašla iz mode. Naprotiv, uz male promene poput C-kovrdža, moguće je postići potpuno novi, sofisticirani izgled bez radikalnih rezova.

Ako tražite frizuru koja izgleda negovano, moderno i lako se održava – C-kovrdže su trend koji vredi isprobati ove sezone.

Video: