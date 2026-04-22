Mnogi misle da je za zaštitu jetre dovoljno izbegavati alkohol, no lekari ističu da to nije jedini faktor. Hepatolozi naglašavaju da postoje i druga pića koja mogu štetiti jetri, čak i ako se smatraju zdravima.

"Postoji više namirnica, pića, lekova i dodataka ishrani osim alkohola koji mogu oštetiti jetru", kaže gastroenterolog i hepatolog dr. Li F. Peng za Parade. Takođe upozorava da i osobe koje ne piju mogu razviti bolest jetre povezanu s metabolizmom. Među njima se nalazi i jedno piće koje mnogi smatraju zdravim, a može štetiti jetri.

Jedno od takvih pića je voćni sok, koji se često smatra zdravim izborom. Iako sadrži vitamine, stručnjaci upozoravaju da ga treba konzumirati umereno. "Voćne sokove treba konzumirati umereno", ističe dr. Peng.

Voćni sok ne treba potpuno izbaciti iz ishrane

Hepatolog i gastroenterolog dr. Abdul Nadir navodi: "Pijenje voćnih sokova uz svaki obrok može dovesti do gojenja i insulinske rezistencije", te upozorava da prekomerna konzumacija može uzrokovati nakupljanje masti u jetri i ozbiljna oštećenja koja mogu biti "opasna po život".

Iako dolazi od voća, voćni sok nije isto što i celo voće. Nedostatak vlakana i visok udeo šećera predstavljaju problem za jetru. "Prehrambena vlakna mogu povećati osećaj sitosti, smanjiti nagle skokove šećera u krvi i smanjiti lučenje insulina. Glavni šećer u voćnim sokovima je fruktoza", objašnjava dr. Peng. Dodaje da fruktoza u većim količinama može izazvati nakupljanje masti u jetri i pogoršati postojeće stanje.

To ne znači da voćni sok treba potpuno izbaciti iz ishrane. "Voćni sok u umerenim količinama je u redu", napominje dr. Nadir, ali naglašava da ne bi trebao biti svakodnevno piće. Kao bolju opciju lekari preporučuju celo voće. "Konzumirajte barem dve porcije voća dnevno i birajte sveže ili zamrznuto voće", zaključio je dr. Peng.

