Dolazak novog deteta na svet ogroman je trenutak za roditelje, ali i za njihove prijatelje i porodicu. Ipak, jedna patronažna sestra podelila je svoje "kontroverzno" pravilo o tome kako bi se gosti trebali ponašati prilikom prve posete, a njeni saveti izazvali su lavinu podeljenih reakcija.

Dok su svi uzbuđeni zbog prinove i žele čestitati novopečenoj porodici, patronažna sestra iz Ujedinjenog Kraljevstva upozorava na bonton kojeg bi se prijatelji i porodica trebali pridržavati. Njene preporuke, o kojima piše Mirror, nekim su se roditeljima svidele, dok su ih drugi oštro kritikovali.

"Molim vas, nemojte tražiti da držite bebu"

Rut Vots, majka i patronažna sestra iz Engleske, upozorava ljude da ne rade jednu stvar kada prvi put dolaze videti porodicu s novorođenčetom. Savetovala je posetiocima da ne pitaju mogu li držati bebu, da ne dolaze praznih ruku i da se ne "parkiraju" na kauču.

U videu objavljenom na svom Instagramu poručila je: "Kada posećujete nekoga s novorođenom bebom, molim vas, preklinjem vas, nemojte tražiti da držite bebu. Kada dolazite upoznati novorođenče ili videti porodicu koja je upravo dobila dete, donesite grickalice".

"Budite korisni. Pitajte: 'Šta mogu učiniti?'. Ako vam kažu da pridržite bebu dok se oni bave drugim detetom, ako ga imaju, to je u redu. Ali nemojte samo ući, zavaliti se na kauč i držati bebu", objasnila je.

"To dete pripada majci"

Vots je otišla i korak dalje, naglasivši kako niko nema automatsko pravo na držanje deteta, pa čak ni najbliža rodbina.

"Čak i ako ste baka, deda, tetka ili ujak, niste zaslužili držati to dete. Nemate tu privilegiju. To dete pripada majci i drugom roditelju. Kad uđete, budite korisni. Pitajte šta možete da uradite. Ako postoji drugo dete, pitajte želite li da ga izvedete napolje na neko vreme. Ako nema drugog deteta, pitajte treba li isprazniti mašinu za sudove. Recite mi šta da radim i ja ću to učiniti", savetuje ona.

Dodala je kako poseta nije pravo, već prilika da se pruži podrška majci i celoj porodici. To može biti emocionalna podrška, pomoć u kući, donošenje toplog obroka ili jednostavno kratka poseta bez dugog zadržavanja.

"Ljudi koji sede na kauču i ne miču se kad ste vi tek rodili, ljudi koji se nenajavljeno pojavljuju, molim vas, nemojte dolaziti. A ako ne znate koje su omiljene grickalice te majke, verovatno je ne biste trebali ni posećivati u prvih nekoliko nedelja. Trebali bi dolaziti samo ljudi koje ona jako, jako dobro poznaje i s kojima se oseća sigurno", zaključila je.

Majke podelile svoja iskustva

U komentarima ispod videa, druge majke podelile su iskustva s posetama nakon porođaja. Mnoge su se složile sa sestrom.

Jedna je osoba napisala: "Moja najbolja prijateljica nazvala me dan nakon što smo došli kući i javila mi je da je ostavila paket iz radnje na našem pragu. Živi 45 minuta dalje i nije čak ni pozvonila".

Druga je komentarisala: "Srećna sam što imam majku koja je ovo razumela. Dolazila bi nas videti i čistila bi nam. Sada moja ćerka ima tri godine, a imamo i sina od 18 meseci. Moja majka se dođe igrati s njima, ali kad je vreme za spavanje, i dalje je uhvatim kako pere suđe ili čisti. To je ono što roditeljima treba. Podrška na svim područjima, a ne samo 'držanje bebe'".

"Nije mi smetalo da dam bebu drugima"

Ipak, drugi roditelji se nisu složili, ističući kako im nije smetalo da drugi drže njihovo dete.

"Nije mi smetalo dati bebu drugima. Bila sam srećna što je mogu pokazati. Nisu ostajali dugo i svi su bili srećni nakon maženja s bebom. Osećala bih se jako neprijatno da mi ljudi obavljaju kućne poslove", rekla je jedna majka.

Druga se nadovezala: "Volela sam davati bebe drugima u ruke i gledati kako se razvija ljubav i veza. Smatrala sam to puno važnijim od mojih kućnih poslova, iako su svi svejedno pomagali. Moja deca su ista s mojim unucima, to je divno i sve nas zbližava, a ne udaljava".

Na kraju, čini se da ne postoji univerzalno pravilo, a najbolji pristup je otvorena komunikacija i poštovanje želja novopečenih roditelja, kojima je u tom osetljivom periodu podrška najvažnija, u kojem god obliku ona došla.

Video: