Edi Marfi je dočekao unuče!

Glumac (65) je na ceremoniji dodele nagrade Američkog filmskog instituta za životno održane u subotu, 18. aprila delo izjavio za Entertainment Tonight: „Dobio sam svog prvog unuka pre dva meseca.“

Ova vest dolazi nakon što je njegova ćerka Brija pokazala trudnički stomak na novembarskoj premijeri crvenog tepiha očevog novog dokumentarca ,,Being Eddie". Brija (36) i njen suprug Majkl Ksavijer su se venčali u julu 2022. godine.

Unuka

Uz vest o svom prvom unuku, Edi je takođe potvrdio rođenje svoje treće unuke. „Dobili smo moju treću unuku pre dve nedelje“, rekao je glumac, misleći na devojčicu koja se nedavno rodila njegovom sinu Eriku i ćerki Martina Lorensa, Džezmin.

„Dakle, sve se ovo dešava“, nastavio je Edi. „Kao da padaju blagoslovi na mene. Padaju blagoslovi.“

Ranije je za E! News otkrio da se ona zove Ari Skaj. Erik (36) i Džezmin venčali su se prošlog maja i u februaru su Instagram objavom saopštili da očekuju bebu.

Pored toga što je deda, Edi je i otac desetoro dece. Ima sina Erika sa tadašnjom devojkom Pollet Meknili, kao i sina Kristijana (35) sa bivšom devojkom Tamarinom Hud.

Velika porodica

Sa bivšom suprugom Nikol Mičel ima ćerke Briju, Šejn (31), Zolu (26) i Belu (24), kao i sina Majlsa (33). Takođe ima ćerku Anđel (19) sa bivšom partnerkom Melani „Mel B“ Braun, kao i ćerku Izzi (9) i sina Maksa (7) sa sadašnjom suprugom Pejdž Bačer.

Saveti

Na pitanje da li je novim roditeljima podelio sopstvene roditeljske savete, Edi je rekao da je to nešto o čemu se „ne daju saveti“.

„Oh, takvi saveti se ne daju“, objasnio je. „Znaš, deca ne prate tvoje savete. Deca prate primer koji postavljaš. Oni te posmatraju.“

„Stvari koje im govoriš, to oni ni ne uzimaju k srcu“, nastavio je. „Oni gledaju i vide šta radiš. Tako da ja ne dajem mnogo saveta.“

