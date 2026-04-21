Marta Stjuart je nedavno gostovala u podkastu „Know Your Value“ gde je razgovarala o svojim dnevnim ritualima.

Zvezda je u emisiji odgovorila na niz brzih pitanja, među kojima se našlo i pitanje o njenoj dnevnoj rutini koje se strogo pridržava.

Marta je rekla da svakog dana pije čašu svog domaćeg zelenog soka, u koji sada dodaje i novi sastojak — prah od cvekle. To je, kako je objasnila, „veoma ukusno i dobro“.

Užitak

Njeni ostali jutarnji rituali uključuju čitanje novina na tabletu u krevetu i pripremu kapućina sa jednom dozom espresa i „lepо zapenjenim“ punomasnim mlekom.

Marta je otkrila i da joj je omiljena jednostavna hrana koju sprema jaje na meko, koje se zapravo priprema na pari (ne kuva), kako je objasnila, tačno pet minuta.

Lepota

Marta je ranije ove godine takođe podelila svoju jutarnju rutinu sa magazinom ,,Vogue" u okviru serijala „Beauty Secrets“.

Zvezda je vodila gledaoce kroz korake i proizvode koje svakodnevno koristi kako bi postigla svoj prepoznatljiv blistav ten, prenosi sajt Martha Stewart.

