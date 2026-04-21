Crni bakalar nije samo još jedna „egzotična“ riba sa jelovnika, već ozbiljan adut u kuhinji – i na tanjiru i kada je zdravlje u pitanju.

Iako ga zovu bakalar, zapravo je druga vrsta, poznata i kao ugljena riba. Živi u hladnim vodama Tihog okeana, a meso mu je belo, mekano i prirodno masno – ali u onom dobrom smislu. Ima blagu, gotovo puterastu teksturu, diskretnu slatkoću i laganu orašastu notu koja ga čini zahvalnim za različite stilove pripreme.

Možete ga spremiti jednostavno, uz maslinovo ulje i limun, ubaciti u mediteranski fazon sa belim lukom i ruzmarinom ili otići korak dalje pa ga glazirati miso pastom u japanskom stilu. Čak i bez komplikovanih začina, daje pun i elegantan ukus.

Ali ono što ga izdvaja nije samo gastronomija. Crni bakalar je bogat omega-3 masnim kiselinama koje čuvaju srce i krvne sudove, sadrži vitamin D, B12 i selen, a pritom se lako vari. Zbog minimalnog prisustva žive, bezbedniji je izbor u odnosu na neke druge vrste ribe.

Posebno je dobar za starije osobe zbog podrške kardiovaskularnom sistemu, za decu jer je mekan i blag, ali i za sve koji vode računa o ishrani – pruža kvalitetne proteine i zdrave masti bez osećaja težine.

Ukratko, crni bakalar je spoj luksuza i koristi. Nije nametljiv, ali ostavlja utisak – i na nepcu i na organizmu.