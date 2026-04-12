Jedna od najpoznatijih pop pevačica na svetu, Britni Spirs, godinama se suočava sa teškim odnosom sa svojim sinovima. Iako im je pružila sve, njih dvojica su se vremenom udaljili od nje, a prema navodima bliskih izvora, čak je izbegavaju i retko viđaju.

Njen sin Džejden Federlajn nedavno je viđen nakon susreta sa majkom, što je privuklo veliku pažnju javnosti jer se pre toga nisu videli više od dve godine.

Razvod i gubitak starateljstva

Britni Spirs je bila u braku sa Kevinom Federlajnom od 2004. do 2007. godine. Nakon razvoda, u početku su imali zajedničko starateljstvo nad decom, ali je sud kasnije dodelio puno starateljstvo ocu, zbog problema koje je pevačica imala u tom periodu.

Sinovi su odrasli uz oca, a vremenom su se sve više udaljavali od majke.

Zašto su se udaljili

Prema izjavama Kevina Federlajna, njihovi sinovi su se godinama suočavali sa neprijatnostima zbog ponašanja svoje majke, zbog čega su odlučili da je ne viđaju. Navodno nisu prisustvovali ni njenom venčanju i osećaju nelagodu kada je u pitanju njihov odnos sa njom.

Ipak, deo javnosti veruje da iza cele priče stoje i finansijski razlozi, s obzirom na to da je Britni prestala da plaća alimentaciju kada su deca postala punoletna.

