Jedna mama izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama nakon što je odlučila da napravi mali „eksperiment“ sa svojom desetomesečnom ćerkom. Naime, Holi je primetila da se devojčica sve ređe igra svojim igračkama, pa je rešila da ih na kratko skloni i zameni običnim predmetima iz kuće.

Na svom TikTok profilu objavila je video u kojem pokazuje šta je sve ponudila bebi za igru. Među predmetima su se našli posuda iz koje jede njihov pas, plastične flaše, razna kuhinjska pomagala i drugi svakodnevni predmeti koje odrasli uglavnom i ne doživljavaju kao „zabavne“. Uz snimak je napisala: „Zbog ovoga bih mogla da izgledam kao loša mama, ali…“, nagoveštavajući da je svesna da će njen potez izazvati reakcije.

I nije pogrešila. Video je vrlo brzo postao viralan, a komentari su se nizali iz minuta u minut. Jedni su bili oštri i puni osude. „Kad si joj već dala opasne stvari, mogla si da joj daš i kutiju sa alatom“, napisao je jedan korisnik. Drugi su poručivali: „Možeš da joj čitaš, pevaš ili da se igraš sa njom, a ne da joj daješ ovakve stvari“ i „Ona samo želi tvoju pažnju. To joj je važnije od bilo čega drugog.“

Mnogi su smatrali da dete u tom uzrastu pre svega treba interakciju sa roditeljem, a ne „eksperimente“ koji bi mogli biti rizični ili pogrešno shvaćeni.

Ipak, bilo je i onih koji su stali u odbranu ove mame. Prema njihovom mišljenju, deca često više uživaju u običnim predmetima nego u skupim igračkama. „Ovo je genijalno! Nadam se da joj se svidelo“, „Ni mi ne kupujemo previše igračaka, deci je sve drugo zanimljivije“, „Igračke im brzo dosade“, pisali su drugi. Neki su čak predlagali dodatne „rekvizite“, poput rolne toalet papira, tvrdeći da su upravo takve sitnice deci najzanimljivije.

Ova situacija ponovo je otvorila staru dilemu, da li su deci zaista potrebne brojne i skupe igračke ili im je najvažnije vreme provedeno sa roditeljima? Dok jedni upozoravaju na bezbednost i potrebu za stalnim nadzorom, drugi ističu da istraživanje svakodnevnih predmeta podstiče radoznalost i razvoj čula.

A vi, šta mislite, da li je ovo bezazlena i kreativna ideja ili ipak potez koji prelazi granicu?