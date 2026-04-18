Ovan

Četvrtak vam donosi priliku da završite nešto što ste ranije započeli, ali ste odlagali. Energija dana traži fokus i doslednost, pa pokušajte da ne rasipate pažnju na previše stvari odjednom. U odnosima sa drugima važno je da ne reagujete impulsivno – kratko strpljenje danas može sprečiti veći nesporazum. Veče donosi osećaj olakšanja i zadovoljstva postignutim.

Bik

Ovaj dan naglašava stabilnost i potrebu da se oslonite na proverene metode i ljude. Moguće je da će vam neko zatražiti savet ili podršku, a vaše iskustvo biće od velike koristi. Finansijska tema može doći u prvi plan – razmislite o dugoročnijim potezima umesto brzih odluka. Emotivno, mali znak pažnje donosi toplu atmosferu.

Blizanci

Četvrtak donosi dinamičnu komunikaciju i više kontakata nego inače. Možete dobiti poziv, poruku ili informaciju koja menja planove dana. Pokušajte da budete jasni u izražavanju, jer će ljudi danas pažljivo slušati ono što govorite. U večernjim satima moguć je zanimljiv razgovor koji otvara novu ideju ili saradnju.

Rak

Pred vama je dan koji naglašava potrebu za sigurnošću i stabilnošću. Možda ćete želeti da se više posvetite domu, porodici ili ličnim planovima. Na poslovnom planu napredak dolazi postepeno, ali sigurno – ne potcenjujte male korake. Emotivno, otvoren razgovor može rešiti dilemu koja vas prati već neko vreme.

Lav

Četvrtak vam donosi priliku da pokažete inicijativu i organizacione sposobnosti. Ljudi mogu očekivati od vas vođstvo ili jasnu odluku, a vi ćete imati dovoljno energije da odgovorite na izazove. Ipak, ne zaboravite da uključite i druge u proces – podrška saradnika danas je posebno važna. Veče donosi prijatan društveni trenutak.

Devica

Ovaj dan podstiče vas da se posvetite detaljima i praktičnim obavezama. Bićete posebno uspešni u rešavanju problema koji zahtevaju preciznost i strpljenje. Moguće je da ćete dobiti priznanje za trud koji ste ranije uložili. Obratite pažnju na odmor – kratka pauza tokom dana pomoći će vam da zadržite koncentraciju.

Vaga

Četvrtak naglašava odnose i potrebu za balansom između ličnih želja i očekivanja drugih. Moguće je da ćete voditi važan razgovor koji zahteva diplomatiju i smiren pristup. Ako ostanete otvoreni i iskreni, rezultat će biti pozitivan. Emotivno, neko može pokazati interesovanje ili potrebu za vašom pažnjom.

Škorpija

Pred vama je dan u kojem intuicija igra važnu ulogu. Možete osetiti šta je pravi trenutak za određeni potez, posebno na poslovnom planu. Važno je da ne otkrivate sve planove unapred, već da sačekate pravi momenat. Veče je povoljno za povlačenje, razmišljanje i regeneraciju energije.

Strelac

Četvrtak donosi potrebu za kretanjem, učenjem ili planiranjem nečeg novog. Možete dobiti inspiraciju za projekat ili ideju koja vas motiviše da razmišljate šire nego ranije. Obratite pažnju na organizaciju vremena, jer ćete imati više obaveza nego što ste očekivali. Društveni kontakti donose korisne informacije.

Jarac

Ovaj dan stavlja fokus na odgovornost i dugoročne ciljeve. Moguće je da ćete dobiti zadatak koji zahteva ozbiljan pristup, ali upravo kroz njega dolazi prilika za napredak. Finansijska pitanja traže racionalan pogled i strpljenje. U privatnom životu pokušajte da odvojite vreme za odmor i opuštanje.

Vodolija

Četvrtak vam donosi nove uvide i želju da promenite način na koji pristupate određenoj situaciji. Kreativne ideje dolaze spontano, pa ih zabeležite – kasnije mogu postati važan projekat. U odnosima sa drugima budite otvoreni za drugačija mišljenja; saradnja donosi bolje rezultate nego individualno delovanje.

Ribe

Ovaj dan naglašava osećaj intuicije i potrebu za unutrašnjim mirom. Možete primetiti da lakše prepoznajete raspoloženja ljudi oko sebe i reagujete sa više razumevanja. Poslovno, fokusirajte se na jednu ključnu obavezu – kvalitet je važniji od brzine. Veče donosi priliku za odmor, inspiraciju ili kreativni rad.

Bonus video: