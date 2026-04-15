Dru Barimor ima zamerku na jedan uobičajen komad donjeg veša.

Zvezda filma „Čarlijevi anđeli“ je 14. aprila u epizodi emisije ,,The Drew Barrymore Show", u kojoj je gostovao Kris Fleming, otkrila zbog čega više ne želi sa nosi brushalter, i uživo pokazala svoju iznenađujuću modnu zamenu.

Barimorova je tokom razgovora sa jutjuberom Gejlom raskopčala svoju košulju i otkrila bodi u boji kože koji je nosila ispod.

„Nosim neko čudno triko odelo trenutno“, rekla je glumica (51) Flemingovoj. „Nosim ovo jer ne želim da nosim brushalter — prevazišla sam ga. Previše sam stara i neću ga nositi.“

Glumica je dodatno naglasila svoj stav, našalivši se: „Ne zanima me ako ove kobasice padnu do mojih kolena. Jednostavno sam to prevazišla i više me nije briga.“

To nije prvi put da je TV ličnost otvoreno govorila o tome kako se njen stil oblačenja menjao tokom godina, priseća se InStyle.

Ranjiva ispovest

Ona je 6. aprila u epizodi pod nazivom „Scared to Wear“ bila na ivici suza dok je govorila o gledateljki po imenu Don, koja nije znala kako da se obuče na samopouzdan način nakon gubitka težine.

„Imala sam dva carska reza i dole sam potpuno uništena“, podelila je Barimorova, otkrivajući da je nedavno imala sličan trenutak nesigurnosti.

Majka dvoje dece, koja ima ćerke Oliv i Frenki sa bivšim suprugom Vilom Kopelmanom, je objasnila: „Ne mogu da nosim mnogo različitih tipova pantalona, ali drugi dan sam šetala okolo i imala kraću majicu, i nisam mogla da zakopčam jaknu. I hodala sam okolo misleći: ‘Ne želim da iko ovo vidi.’“

„I potpuno razumem kada imaš decu, zauzet život, kada se telo menja i stariš, i stvari jednostavno više nisu iste. Potpuno to razumem“, zaključila je vidno emotivna zvezda.

