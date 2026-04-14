Sinovi Britni Spirs brinu o majci.

Sinovi pop zvezde, Šon Preston (20) i Džejden Džejms (19), su odigrali „veliku ulogu“ u tome da ona ode u ustanovu za lečenje nakon nedavnog hapšenja zbog vožnje pod uticajem alkohola, ekskluzivno navodi izvor za People.

„Bila je veoma uznemirena i potresena nakon hapšenja. I užasava se odlaska u zatvor. Trebale su joj nedelje da shvati da je odlazak na rehabilitaciju najbolja opcija“, kaže izvor.

„Njen tim je insistirao na lečenju od trenutka kada je bila uhapšena“, nastavlja insajder. „Ljudi oko nje zaista brinu i stalno pokušavaju da joj pruže podršku, ali to može biti teško. Postojalo je mnogo zabrinutosti od trenutka hapšenja.“

Predstavnik Britni Spirs je u nedelju, 12. aprila potvrdio za ,,People" da se sama prijavila u ustanovu za lečenje. Ovaj potez usledio je nakon što je pevačica uhapšena pod sumnjom da je 4. marta vozila pod uticajem droga i alkohola u Venturi, u Kaliforniji.

Ukidanje starateljstva

Pevačicino nepredvidivo ponašanje na društvenim mrežama izazvalo je zabrinutost fanova u godinama nakon ukidanja njenog starateljstva u novembru 2021.

„Tokom starateljstva je postojao sistem. Njen život je bio organizovan i stabilniji. Postojali su ljudi koji su usmeravali odluke i brinuli da sve ostane na pravom putu. Sa njenom nezavisnošću počela je da se primećuje veća nestabilnost u njenom svakodnevnom životu“, kaže izvor.

Nakon što je Britni Spirs puštena 5. marta posle hapšenja, njen predstavnik je u izjavi rekao da je „nesrećni incident“ „potpuno neoprostiv“.

„Britni će preduzeti prave korake i poštovati zakon, i nadamo se da ovo može biti prvi korak ka davno potrebnoj promeni koja treba da se desi u njenom životu“, navodi se dalje u saopštenju. „Nadamo se da će dobiti pomoć i podršku koja joj je potrebna u ovom teškom periodu.“

Njen predstavnik je dodao da će Spirsini sinovi „provoditi vreme s njom“.

„Njeni najbliži će osmisliti odavno potreban plan kako bi joj pomogli da postigne stabilnost i dobrobit“, podelio je predstavnik.

Objava

Spirs je podelila video na Instagramu tri nedelje nakon hapšenja, na kojem provodi vreme sa svojim sinovima. „Hvala vam svima na podršci… provođenje vremena sa porodicom i prijateljima je pravi blagoslov“, napisala je u opisu. „Budite ljubazni!!!“

Pevačica se takođe videla sa nekim starim prijateljima pre nego što se prijavila u ustanovu za lečenje.

Dobitnica Gremija ranije je bila stavljena pod dva psihijatrijska zadržavanja — koja policija, socijalni radnici i drugi stručnjaci za mentalno zdravlje imaju ovlašćenje da primene ako se smatra da osoba predstavlja opasnost za sebe ili druge — u razmaku od nekoliko nedelja u januaru 2008. godine. Spirs je takođe provela više od tri meseca u rehabilitacionoj ustanovi 2018. godine.

