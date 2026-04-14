Ako vam aparat za merenje pritiska stalno pokazuje različite vrednosti, problem možda uopšte nije u zdravlju – već u načinu na koji merite. I to može biti ozbiljnije nego što mislite. Pogrešno merenje može vas bez potrebe uplašiti ili, još gore, prikriti stvarni problem.

U praksi, većina ljudi nesvesno pravi iste greške – iz brzine, navike ili pogrešnih saveta. A pravila su zapravo vrlo jednostavna.

Sitnice koje prave veliku razliku

Jedna od najčešće zanemarenih stvari je puna bešika. Iako zvuči nevažno, može podići pritisak i do 10 mmHg, što znači da dobijate pogrešno viši rezultat.

Takođe, merenje ne bi trebalo raditi „usput“. Pre nego što stavite aparat, potrebno je nekoliko minuta potpunog mira – bez razgovora, bez kretanja i bez stresa. Čak i pričanje tokom merenja može poremetiti rezultat.

Položaj tela je sledeća česta greška. Ako sedite na ivici stolice, bez oslonca ili sa prekrštenim nogama, vrednosti neće biti tačne. Idealno je da sedite opušteno, naslonjeni, sa rukom u visini srca.

Važno je i na kojoj ruci merite pritisak. Prvi put treba izmeriti na obe ruke – ona sa višim vrednostima postaje referentna za ubuduće. Ako to preskočite, možete stalno pratiti pogrešne brojke.

Kafa, cigarete i vreme merenja

Pre merenja izbegavajte kafu, čaj, energetska pića i cigarete – sve to može privremeno podići pritisak i dati lažno visoke rezultate.

A ono što mnoge zanima – da li meriti pritisak posle ručka?

Odgovor je: ne odmah. Nakon obroka, posebno obilnog, krv se preusmerava ka organima za varenje, što može izazvati oscilacije – nekad niže, nekad neujednačene vrednosti.

Zato je najbolje sačekati najmanje 30 do 60 minuta posle jela. Tek tada rezultat može realno da pokaže stanje organizma.

Na kraju, aparat samo očitava brojke – ali način na koji ga koristite odlučuje da li su one tačne ili potpuno pogrešne.