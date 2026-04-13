Peter Magyar, lider opozicione stranke Tisa, juče je ostvario veliku pobedu na izborima u Mađarskoj, ali njegova privatna priča godinama unazad izaziva ogromnu pažnju javnosti.

Reč je o bivšem suprugu Judit Varga, nekadašnje ministarke pravde i bliske saradnice Viktor Orban. Njihov brak, koji je trajao gotovo dve decenije, završio se burno – uz optužbe, političke sukobe i skandale koji su odjeknuli širom zemlje.

Brak koji nije izdržao pritisak politike

Peter Mađar i Judit Varga venčali su se 2006. godine i dobili troje dece. Dugo su važili za stabilan par u vrhu mađarske političke scene, ali iza zatvorenih vrata stvari su se, prema navodima, komplikovale.

Njihov razvod 2023. godine poklopio se sa sve većim političkim tenzijama, a mnogi veruju da je upravo politika bila jedan od ključnih razloga raspada braka.

Optužbe, tajni snimci i javni sukob

Nakon razvoda, odnosi su dodatno zaoštreni. Judit Varga je javno optužila bivšeg supruga za izdaju i manipulaciju, tvrdeći da je zloupotrebio privatne razgovore.

Posebnu buru izazvao je audio-snimak koji je Mađar napravio još ranije, a objavio nakon ulaska u politiku. Na snimku se, navodno, čuje razgovor o mogućem uticaju vlasti na pravosuđe.

Varga je tada izjavila:

„Izdaja nije uspeh, naročito kada je u pitanju sopstvena porodica.“

Sa druge strane, Mađar je sve optužbe negirao i poručio da ne želi javno da ulazi u sukobe sa bivšom suprugom.

Skandal koji je sve promenio

Situacija je dodatno eskalirala nakon velikog političkog skandala koji je potresao Mađarsku. Judit Varga podnela je ostavku na mesto ministarke pravde nakon afere sa pomilovanjem osobe povezane sa prikrivanjem teškog krivičnog dela.

Taj potez ozbiljno je uzdrmao poverenje javnosti i dodatno narušio njen politički ugled.

Novi početak – i politički i privatni

Nakon razvoda i skandala, Peter Mađar je osnovao opozicionu stranku Tisa i za kratko vreme postao jedno od najzvučnijih imena na političkoj sceni.

Njihova priča danas je primer kako se privatni i politički život mogu sudariti – sa posledicama koje menjaju sudbinu i pojedinaca i cele države.