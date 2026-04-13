Da je život nepredvidiv, a tako i naše ponašanje u situacijama koje su nam nove i nepoznate, mnogi od nas su iskusili na svojoj koži i to po nekoliko puta. Takva je i priča jedne žene, koja je u ljubavi nailazila na razne prepreke. Udala se, patila, razvela, ponovo udala, ali i povredila mnoge u svojoj nameri da bude srećna. Ovo je Majina priča.

"Udala sam se pre tri godine za čoveka sa kojim sam bila u dugogodišnjoj idiličnoj vezi. Jedan od onih mirnih i stabilnih odnosa, koje svaka devojka priželjkuje nakon mnogih kretena koji je ostave povređenu.

Uživali smo u putovanjima, imali savršen se*sualni život i radovali se svim stvarima koje nas čekaju. Iako su njegovi roditelji ugledni ljudi u poslovnom svetu, nikad se nije rasipao novcem. Studirao je, a na fakultetu smo se i upoznali. Dok je on uspešno polagao ispite, ja nisam bila toliko "zagrejana" za učenje, pa sam odustala posle dve godine. Moj dečko je diplomirao i uskoro počeo da radi.

Bila sam jako ponosna na to što, iako smo previše mladi, naša veza opstaje dok se svi naši prijatelji polako razilaze. Mi smo odrastali zajedno.

Kako su prolazile godine, moj partner je sve više napredovao na poslovnom planu, što je donelo i više obaveza, a manje vremena koje smo mogli da provedemo zajedno. Počela sam da se bunim i tražim pažnju na koju sam navikla, a on mi je jednog dana "zapušio usta" prosidbom. U restoranu, koji smo prvi put zajedno posetili na početku veze, kleknuo je i pitao da zauvek budem njegova žena.

Kroz suze sam pristala, jer sam od samog početka znala da je on taj. Zaprosio me je u ranu jesen, a za termin svadbe odabrali smo kasno proleće. Svadba je bila bajkovita, iako je naš odnos vremenom ispunila tenzija i nerazumevanje, sa obe strane. Umesto da uživamo u pripremi najsrećnijeg dana, mi smo se sve manje razumeli i sve više odaljavali.

Mislila sam da je u pitanju nervoza zbog novog i važnog životnog koraka na koji smo se odlučili i da će sve proći kada opet budemo oslobođeni od svakodnevnih sastanaka, kupovina, planova... Ipak, čak i nakon što je svadba prošla, nervoza je i dalje bila prisutna.

Rezervisali smo i medeni mesec za početak septembra, čemu sam se jako radovala. Mislila sam da će posle toga sve biti mnogo bolje. Bila sam sigurna u to.

Kako je na poslu imao sve više obaveza, moj suprug me je jednog dana obavestio da neće moći da ide na putovanje, zbog poslovnog puta koji je iskrsao. Molila sam ga da to ne radi i da mu nađe zamenu, ali mi je tvrdio da niko osim njega ne može da završi taj posao. Bila sam besna, ljuta i tužna.

Predložio mi je da povedem nekoga na putovanje, da ne propadne novac koji smo uplatili. Bilo mi je svejedno, pa sam pitala mamu da krene sa mnom, a ona je rado pristala.

Stigle smo u jedno mirno mesto u Grčkoj, gde me je miris mora, maslina i sira naterao da na trenutak zaboravim na svu tenziju koju imam kod kuće.

Ipak, povremeno bih kada sam sama, razmišljala o odnosu su suprugom i shvatila da me opterećuje njegovo nikad poznato radno vreme, stalni odlasci na put, nervoza kada nešto ne ide po planu. Sve češće mi se javljao strah da sam pogrešila. Da on možda ipak nije čovek mog života.

Ono što je u mojoj glavi ustalilo ovu suludu misao, kakvom sam je početkom smatrala, bilo je novo poznanstvo.

Dok sam uživala u jutarnjoj kafi u jednom plažnom baru, slučajno sam gurnula šoljicu kafe sa stola. Pala je i polomila se u paramparčad, što je uznemirilo konobara koji me je prethodno uslužio. Došao je i počeo da viče na mene na grčkom, a iako ga ništa nisam razumela, jasno sam shvatila da reči kojima me "čašćava" nisu nimalo lepe.

Nisam želela da se svađam sa njim, pa sam mu rekla da ću nadoknaditi štetu. Izvadila sam novčanik kako bih mu platila, a on je nastavio da viče. Svi u baru su gledali u nas, a ja sam se od neprijatnosti crvenela. Neprijatna situacija se konačno završila kada se pojavio markantni Grk, za koga se kasnije ispostavilo da je menadžer bara.

Bio je potpuno smiren i obratio se konobaru, koji se momentalno povukao. Potom se okrenuo prema meni, izvinio se na engleskom, rekao da štetu nadoknađuju oni i još me zamolio da poručim nešto na račun kuće!

Bila sam iznenađenja i oduševljena ponašanjem šarmantnog Grka i iz nekog razloga prihvatila piće, ali samo u slučaju da ga on popije sa mnom! "O Bože, ali ti si udata", upalila mi se crvena lampica, ali sam je brzo odagnala zavaravajući sebe, tešeći se da je to samo obična kafa. Što nije bila.

Jedna kafa, pretvorila se u svakodnevno kafenisanje, a do kraja letovanja ja sam bila zaljubljena. Ni on nije mogao da sakrije svoje emocije. Ipak, bili smo svesvni da je naša veza nemoguća. Poslednjeg dana mog letovanja, nismo mogli da se odupremo strasti koja je danima buktala, pa smo celu noć proveli zajedno. Imali smo se*s nekoliko puta, a poslednja stvar o kojoj sam razmišljala bila je zaštita.

Sutradan je došlo vreme za polazak, a ja sam u avionu satima plakala kao dete. Iako sam se bojala, sve sam priznala mami, koja me je osudila rekavši da se ponašam kao balavica. Rekla mi je da zaboravim na ono što se desilo, jer ću obrukati i sebe i svoju porodicu. Toliko sam želela da me razume.

Povratak u realnost je bio bolan, a svaki novi dan me je sve više gušio. Primetila sam i da ni moj suprug nije naročito zainteresovan za mene. Po ceo dan sam mislila na svog šarmantnog Grka i sanjala o trenutku kada ću ga ponovo videti. Bojala sam se da taj trenutak nikad neće doći, ali je ipak došao.

Bila sam u kupatilu i taman izašla iz kade, kada mi je stigao zahtev za prijateljstvo i poruka. Bio je to on, a u poruci je na srpskom pisalo "U Beogradu sam".

Počela sam da skačem od sreće kao tinekdžerka i istog trenutka znala da ću biti sa njim. Pobeći ću od svog monotonog života u nepoznato, šta god mi to u budućnosti donelo. Bilo mi je bitno samo da ga zagrlim i nisam razmišljala o težini svojih budućih odluka.

Viđali smo se u tajnosti narednih 10 dana, a onda sam odlučila da sve priznam mužu. Rekla sam mu istinu. Da sam se zaljubila i da ne želim da provedem ostatak života sa muškarcem kome je posao na prvom mestu.

Bio je tužan, ali me razumeo. Razveli smo se posle samo nekoliko meseci braka i ja sam odmah otputovala u Grčku.

Uživala sam sa svojim novim partnerom, koji me je posle samo 20 dana zvanične veze - zaprosio. Pristala sam, iako sam se tek nedavno razvela, jer sam znala da je to ono što želim. Zakazali smo svadbu za sledeće leto, ali ovog puta samo za najbliže prijatelje, na prelepoj plaži u Grčkoj, prenosi lolamagazin.hr.

Kako mi je ciklus izostao skoro dva meseca, a ja sam odbijala da uradim test, misleći da je sve posledica bure koja me zadesila u kratkom roku. Ipak sam odlučila da odagnam sumnju i jednog jutra uradila test. Kroz par minuta preplavio me je osećaj sreće. Moj Grk i ja očekivali smo bebu!