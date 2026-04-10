Ivanka Tramp, ćerka američkog predsednika Donald Trump, nije uspela da zadrži emocije dok je pred kamerama govorila o najtežim trenucima svog života. U potresnoj ispovesti otvorila je dušu i podelila detalje koje je dugo držala daleko od javnosti.

U razgovoru za podkast „Diary of a CEO“, Ivanka (44) se nekoliko puta rasplakala dok je pričala o smrti svoje majke, borbi svog supruga Jared Kushner sa teškom bolešću, ali i dramatičnim trenucima kada je gledala pokušaj atentata na svog oca.

Govoreći o majci, Ivanka nije krila koliko joj nedostaje.

„Majka me je mnogo naučila o tome kako da volim ono što radim“, rekla je kroz suze.

U jednom trenutku pokušala je da se pribere, ali emocije su je savladale:

„Trudim se da više ne plačem…“, izgovorila je dok su joj pokazivali stare porodične fotografije.

„Živela je lep život. Bila je srećna“, dodala je brišući suze.

Istakla je i koliko je teško nositi se sa gubitkom:

„Osećaj je drugačiji… posebno kada je sve neočekivano. Posle svega što nam je kovid oduzeo…“

Sa puno topline govorila je i o baki, koja danas živi sa njenom porodicom:

„Moja baka kuva svaki obrok. Ona je neverovatno brižna. Blagoslov je što je imamo uz sebe“, rekla je Ivanka, dodajući da njena deca kroz bakine priče upoznaju svoju pokojnu majku.

Jedan od najtežih trenutaka bio je kada je saznala za bolest svog supruga.

„Tek što sam napustila Vašington, Džaredu je po drugi put dijagnostikovan rak štitne žlezde… a onda mi je umrla majka“, ispričala je.

Kako je ranije otkriveno, Kušner se godinama u tišini borio sa rakom i čak je imao operaciju uklanjanja tumora dok je radio u Beloj kući.

Ivanka je govorila i o jezivom trenutku kada je na televiziji gledala pokušaj atentata na svog oca.

„Bila sam u bazenu sa decom kada sam to videla. U sekundi sam se sledila. Samo sam ih zaštitila i gledala šta se dešava“, rekla je.

Ipak, u tom haosu imala je osećaj da će sve biti u redu:

„Samo sam znala da to nije njegov trenutak.“

Na kraju, otkrila je i da je donela odluku da oprosti napadaču:

„Opraštanje je teško, ali mislim da je neophodno. To što je moj otac živ – to je blagoslov. Posle svega… naučite da ništa u životu ne uzimate zdravo za gotovo.“

Njena ispovest ostavila je snažan utisak – kao podsetnik koliko se život može promeniti u jednom trenutku i koliko su porodica i zdravlje zapravo najvažniji.