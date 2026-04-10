Uskršnja trpeza teško prolazi bez šarenih jaja, ali mnogi se pitaju – gde je granica i koliko je zapravo bezbedno pojesti tokom jednog dana.

Stručnjaci ističu da je umerenost ključ. Iako nas praznična atmosfera lako ponese, želudac ne oprašta preterivanje, pa neprijatni simptomi mogu doći vrlo brzo.

Koliko jaja je bezbedno pojesti?

Za zdrave odrasle osobe preporuka je najviše 2 do 3 jaja dnevno, dok bi deca i stariji trebalo da se zadrže na jednom komadu.

Šta se dešava kada preterate?

Jaja su bogata proteinima i mastima, pa njihovo prekomerno unošenje opterećuje varenje. Posledice mogu biti:

nadutost i težina u stomaku

gasovi i grčevi

osećaj tromosti i umora

pojačana žeđ zbog velikog unosa proteina

Takođe, naglo prejedanje može opteretiti jetru i žuč, što kod nekih ljudi izaziva bol u gornjem delu stomaka.

Istraživanja pokazuju da umeren unos – do jednog jajeta dnevno – ne predstavlja rizik za srce kod zdravih osoba, ali praznično preterivanje svakako nije preporučljivo.

Kako da izbegnete tegobe?

Ako ne želite da vam Uskrs „presedne“, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

jedite jaja uz sveže povrće (rotkvice, mladi luk, salata)

izbegavajte kombinaciju sa masnim mesom i sirevima

pijte dovoljno vode

pravite pauzu od nekoliko sati između obroka

Važno je imati na umu i „skrivena“ jaja u kolačima i drugim jelima.

Na kraju, jaja jesu zdrava i hranljiva namirnica, ali samo ako znate meru. Uživajte u prazniku, ali slušajte svoje telo – ono najbolje zna kada je dosta.