Erkan Petekaja danas je jedno od najprepoznatljivijih lica turskih televizijskih serija, no njegov put do uspeha nije bio ni jednostavan ni bez izazova. Iza harizme i snažnih uloga krije se životna priča obeležena borbama, porodičnim vrednostima i ličnim prekretnicama.

Rođen 11. decembra 1971. u Elazigu, Petekaja je odrastao u Istanbulu, gde je i razvio ljubav prema glumi. Nakon završetka studija na Državnom konzervatorijumu anadoskog univerziteta, započeo je karijeru u pozorištu, a zatim se postupno probijao na televiziji. Pravu popularnost stekao je ulogama u serijama poput ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'', ''Dila Hanım'' i globalno uspešnoj ''Paramparça'', koja ga je učinila poznatim i van granica Turske.

Ipak, njegov privatni život bio je daleko od savršenog scenarija.

Još 2003. godine oženio je Didem, s kojom ima sina Džema Džana. Uprkos dugogodišnjem braku, njihov odnos prolazio je kroz ozbiljne krize. Mediji su često nagađali o njegovim navodnim aferama i napetostima u braku, a u jednom trenutku čak se spominjao i mogući razvod. Popularnost i pažnja obožavateljki dodatno su opterećivale njihov odnos, no par je ipak uspeo prebroditi najteže trenutke.

Jedan od najvećih izazova u njegovom životu bila je borba s alkoholom. Sam Petekaja otvoreno je priznao da je u jednom periodu života zapao u ozbiljne probleme uzrokovane stresom i pritiskom javnog života. Ključnu ulogu u njegovom oporavku imala je upravo supruga, koja mu je pomogla da se izvuče iz tog začaranog kruga.

Osim privatnih problema, Petekaja se suočavao i s izazovima u profesionalnom okruženju. Na setovima je stekao reputaciju zahtevnog glumca, a neke koleginice opisivale su ga kao teškog za saradnju. Poznato je i da je odbijao da snima određene scene, posebno one intimne, što je ponekad uslovljavao i ugovorima.

Zdravstveni problemi dodatno su ga prizemljili. Prošao je kroz ozbiljne poteškoće s bubrezima i operacije koje su ga naterale da preispita životne prioritete. Nakon toga često ističe kako je zdravlje važnije od karijere i novca.

Uprkos svemu, Petekaja je ostao čvrsto vezan za porodicu, koju danas smatra svojim najvećim uspehom. Posebno ističe da mu je rođenje sina bio najsrećniji trenutak u životu.

Izvan kamera, neguje ljubav prema muzici – veliki je fan roka i svira bubnjeve, što mu služi kao svojevrsni beg od svakodnevnog stresa.

Video: