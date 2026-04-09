Sa pravim tehnikama i prirodnim bojama možete napraviti prelepa jaja koja će oduševiti vaše ukućane i goste. Roze boja predstavlja ljubav, nadu i proleće, a u kombinaciji sa drugim pastelima stvaraće savršen ambijent za proslavu Vaskrsa.

Kako postići intenzivnu roze nijansu

Za postizanje savršene roze boje potrebno je koristiti prirodne boje i odgovarajuću tehniku. Cvekla je jedan od najboljih prirodnih materijala za dobijanje intenzivno roze jaja. Potrebno je skuvati cveklu, a zatim koristiti dobijeni sok za bojenje jaja. Jaja se potapaju u tečnost nekoliko sati, pa čak i preko noći, kako bi boja bila što intenzivnija.

Za dodatnu dubinu boje može se dodati malo limunovog soka ili sirćeta u rastvor, što pomaže boji da se bolje zadrži na jajima. Ovaj prirodni trik omogućava stvaranje divnog roze jajeta koje je ne samo lepo, već i potpuno sigurno za konzumaciju.

Video: