Jedan jednostavan dodatak bašti može da zaštiti jagode od bolesti i štetočina

Sveže jagode iz sopstvene bašte ili sa balkona su za mnoge nezaobilazni deo leta. O jagodama treba posebno voditi računa, a kako bi zaštitili ovo omiljeno voće od bolesti i štetočina, baštovani se sve više okreću prirodnim rešenjima.

Jedno od njih je beli luk - jednostavan, dostupan i iznenađujuće efikasan saveznik.

Rezultati su pokazali da beli luk pruža najbolju zaštitu.

Konkretno, dva debela reda belog luka zasađena između redova jagoda pokazala su se kao najefikasnija barijera protiv štetočina.

Za ljubitelje baštovanstva, rešenje je veoma jednostavno. Dovoljno je zabiti nekoliko čenova belog luka u zemlju sa jagodama, piše T portal. Na ovaj način biljke dobijaju prirodnu zaštitu, a vi dobijate zdraviji i obilniji rod, bez dodatnih hemikalija.